Mille Miglia in città. Tutto pronto . Ecco il percorso

Domani è il giorno della Mille Miglia in città. Il passaggio della carovana di auto classiche avverrà tra le 10 e le 16 circa, con oltre 450 equipaggi. Ecco il percorso: SS67, via G. Masini, via V. Salvagnoli, via Tinto di Battifolle, Piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo, Piazza Farinata degli Uberti (Controllo Timbro), Canto Pretorio, via Giuseppe del Papa, via Roma, via G. Verdi, via M. Fabiani, via IV Novembre, via Carraia, via del Terrafino, SS67, via 2 Giugno. Al passaggio delle auto sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione, sulle strade comunali del percorso sopra indicato. Per l’intero evento che accompagna la Mille Miglia, e si tiene nel fine settimana, e che fa parte della manifestazione Arcobaleno d’Estate 2025 ed è intitolato “Empoli Classic“, dalle 8 di venerdì 20 giugno fino alle 1 di lunedì 23 giugno, sarà in vigore il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande in vetro e lattine oltre al divieto di utilizzo di spray urticanti e simili in piazza Gramsci e nelle immediate vicinanze. Nelle aree convolte dagli eventi, saranno in vigore prolungati e straordinari divieti di sosta e di transito per i veicoli, con la sola eccezione di quelli espressamente autorizzati. In vista del passaggio delle auto di domani, l’amministrazione consiglia ai residenti delle zone interessate dai divieti di sosta e transito di parcheggiare già dalla sera di oggi in aree non interdette, come: piazza Matteotti, via Bisarnella, piazza Guido Guerra, via delle Olimpiadi. Ad anticipare il passaggio delle vetture storiche, ieri, 123 Ferrari del Ferrari Tribute 1000 Miglia, le auto elettriche della 1000 Miglia Green e le vetture con robo-driver del Politecnico di Milano sono transitate nelle campagne di Montespertoli dirette nel Chianti. Moltissimi gli appassionati e curiosi a bordo strada per ammirare gli equipaggi, fra cui si segnalano quelli con Iginio e Debora Massari, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Joe Bastianich.