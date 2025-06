“Calici di Note“. Musica al Castello tra vino e poesia

MONTESPERTOLI

Musica, vino e poesia si incontrano nella suggestiva cornice del Castello di Poppiano per la seconda edizione di "Calici di Note". Un concerto dal vivo con degustazione di vini selezionati e prodotti tipici del territorio è quanto attende il pubblico, che domani sera alle 20 assisterà allo spettacolo intitolato "La metamorfosi dell’Amore". Si tratta di un viaggio tra musica e parole sul tema dell’amore in tutte le sue sfumature, interpretato dalla voce narrante di Giovanna Maria Carli, che sarà accompagnata sul palco dal violino di Pierclaudio Fei, nato a Firenze e diplomato in violino nel 1988 presso il Conservatorio di Ferrara, e dal pianoforte di Annarita Altavilla, oltre che dal Duo Metropolis. Il programma prevede l’esecuzione di musiche che spaziano da Salieri a Haydn, da Mozart a Schubert. Una serata da non perdere quindi per chi ama la buona musica, i vini del territorio e i luoghi ricchi di storia. L’iniziativa, organizzata dalla Camera Musicale Fiorentina con il patrocinio del Comune di Montespertoli, offre un’occasione speciale per vivere un’esperienza culturale e sensoriale immersa nella campagna toscana. Il grande prato del castello accoglierà il pubblico per una serata all’insegna dell’arte, del gusto e della convivialità.

Durante la serata sarà possibile degustare vini selezionati e prodotti tipici locali. Il biglietto di ingresso ha un costo unico di 25 euro, comprensivo del concerto e della degustazione. Visto che i posti sono limitati, per partecipare è però consigliata la prenotazione, da effettuare contattando l’Ufficio Turistico di Montespertoli al numero di telefono 0571 600255, direttamente il Castello di Poppiano chiamando in orario di ufficio lo 055 82315 oppure Il Fiaschetto al 339 3520372. In alternativa è anche possibile scrivere una mail a [email protected], o a [email protected]. Insomma, un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dalla musica, assaporare le eccellenze del territorio e godersi la bellezza del tramonto tra le colline del Chianti.