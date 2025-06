Assunzioni alla polizia municipale, nell’Empolese Valdelsa è già polemica sui numeri

Empolese Valdelsa, 19 giugno 2025 – L’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha pubblicato due differenti bandi di concorso con l’obiettivo di arrivare ad assumere undici nuovi agenti di polizia municipale. Entrambi i concorsi scadono il 2 luglio e per partecipare è necessario inoltrare la domanda sul portale di reclutamento “InPa”. Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è richiesta una serie di competenze trasversali specifiche.

“Gli agenti di polizia municipale sono fondamentali per la pubblica amministrazione sul territorio e la loro funzione va ben oltre il semplice controllo – ha detto a tal proposito Simone Londi, sindaco di Montelupo e delegato alla Municipale dell’Unione – senza contare che la gestione associata implica che gli agenti possano operare in zone molto diverse fra loro. Consapevoli di questi aspetti, ci siamo posti l’obiettivo di assumere nuovi agenti. Con i due concorsi pubblicati, avviamo questo processo”.

Il primo bando prevede l’assunzione di sette agenti di polizia locale a tempo indeterminato, mentre il secondo è finalizzato a quattro assunzioni a tempo determinato. Assunzioni già oggetto di polemica: Leonardo Rossi e Federico Pavese, esponenti di Fratelli d’Italia, hanno puntato il dito contro le carenze numeriche dell’organico, spiegando come i nuovi innesti non basteranno a implementare significativamente la pianta organica. “Dei sette agenti che saranno assunti a tempo indeterminato, nessuno rappresenta un vero incremento: si tratta di sostituzioni di personale cessato o in via di cessazione, che andranno a coprire vacanze già esistenti tra il 2025 e il 2026. L’organico attuale – rincarano dal centrodestra – è composto da i 88 addetti, comprensivi del personale amministrativo, a fronte delle 114 unità previste sin dal 2013 con l’istituzione della Polizia Municipale associata. Numeri che parlano da soli e dimostrano un progressivo svuotamento del servizio. Quanto ai quattro agenti a tempo determinato, saranno assegnati esclusivamente al Comune di Empoli. Gli altri dieci Comuni dell’Unione non beneficeranno affatto di queste nuove assunzioni”.