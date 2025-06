Arcobaleno d’estate. Passione & Motori. La Mille Miglia arriva nel cuore di Empoli

La città accende i motori: la Mille Miglia fa tappa in centro tra storia, passione e spettacolo. Per la prima volta la corsa più affascinante del mondo attraverserà il cuore di Empoli. Venerdì 20, le auto storiche della celebre gara faranno tappa in centro, nell’ambito di un evento più ampio che si estenderà a tutto il week-end con live show, street food, auto e moto raduni. Si chiama "Empoli Classic - Passione & Motori" e dal 20 al 22 giugno accenderà l’"Arcobaleno d’estate", il contenitore di eventi ideato da La Nazione con la Regione Toscana per valorizzare, gratuitamente, i migliori appuntamenti dell’estate 2025. L’iniziativa, curata da Confesercenti Empolese Valdelsa, promette di trasformare il centro storico in un palcoscenico di emozioni. Dalle 9.30 alle 18 di venerdì, la quarta tappa della Mille Miglia attraverserà i luoghi simbolo della città: da via Tinto da Battifolle a piazza della Vittoria, passando per via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti, via del Papa e via Roma. Il clou sarà in piazza dei Leoni, dove gli equipaggi effettueranno la timbratura ufficiale, regalando al pubblico un’occasione unica per ammirare da vicino ben 400 capolavori su quattro ruote. "Non sarà una gara di velocità, ma un passaggio slow di qualche centinaia di auto d’epoca, con arrivi scaglionati durante tutta la giornata - anticipa Gianluca D’Alessio di Confesercenti -. Le auto si fermeranno in piazza a rotazione, consentendo a tutti di vivere da vicino l’atmosfera di una manifestazione che non si corre per vincere, ma per pura passione".

La tappa empolese rappresenta un punto nodale del tracciato 2025: partite da Cervia e passate per Forlì, le vetture saliranno gli Appennini per raggiungere Empoli e poi proseguire verso Pontedera, Livorno e quindi viaggiare fino al Passo della Cisa, per chiudere la giornata a Parma e proseguire infine verso Brescia. Ma la Mille Miglia è solo il “grand opening“. Sabato e domenica, "Empoli Classic" continuerà con un programma all’insegna del divertimento: piazza Gramsci sarà il cuore dell’azione, con esibizioni acrobatiche, stunt show, raduni, musica dal vivo e street food. Piazze delle Stoviglie, della Vittoria e del Popolo accoglieranno mercatini, intrattenimento e iniziative per tutte le età. "Empoli entra a pieno titolo tra i protagonisti dell’Arcobaleno d’estate - prosegue D’Alessio -. Stare dentro questo contenitore di eventi è un’opportunità anche in termini di visibilità, in chiave turistica. La corsa è seguita da tanti stranieri, richiama un pubblico particolare che si vuol prendere del tempo per coltivare una passione in luoghi meno battuti e più autentici, favorendo così un turismo di qualità".

Questa tre giorni, insomma, fa parte di un piano che di fatto supera il tradizionale "Luglio Empolese". "Empoli è una città dalla natura prevalentemente di servizio, che tende a subire l’esodo estivo soprattutto nei week-end - conclude D’Alessio - Organizzare eventi di questo tipo è un antidoto allo svuotamento, una proposta accattivante per chi viene da fuori. Ma anche una risposta per intrattenere chi resta, i residenti. L’Arcobaleno d’estate ci proietta in canali diversi dai consueti, di caratura nazionale. Proviamo ad affacciarci così al turismo estivo".

Ylenia Cecchetti