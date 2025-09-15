Gambassi, buona la prima. Vittoria e subito vertice

Selvatelle
2
Gambassi
3
SELVATELLE: Filippelli, Ferretti, Tosi, Tozzini, Marchetti, Marianelli, Telleschi, Aringhieri, Vaira, Cacciapuoti, Vaccaro. A disp.: Pinelli, Turini J., Vanni, Marianlelli, Ciandri, Paoli, Cammilli, Pini, Guarnotta. All.: Chetoni.
GAMBASSI: Turini, Maccianti, Buscè, Signorini, Dini, Salucci, Paoletti (75’ Baragli), Beconcini, Fontanelli, Borgognoni (70’ Scarselli), Palmiero (32’ Kamberi). A disp.: Sabatini, Ezzyani, Hamedani. All.: Falco.
Arbitro: Limongi di Viareggio.
Reti: 5’ Vaccaro; 27’ rig. Paoletti; 42’ Vaira; 43’ Borgognoni; 56’ rig. Fontanelli
SELVATELLE – Parte bene il Gambassi, che espugna il campo del Selvatelle nella seconda giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana di Prima Categoria e aggancia così la Pecciolese in vetta alla classifica. Primo tempo ricco di emozioni con i padroni di casa due volte in vantaggio, ma sempre raggiunti dai giallorossi termali. Prima Paoletti su rigore replica a Vaccaro e poi Borgognoni firma il momentaneo 2-2 dopo il secondo gol locale di Vaira. A inizio ripresa, poi, ancora dal dischetto ci pensa Fontanelli (nella foto) a fissare il punteggio sul 3-2 finale per i valdelsani. Gambassi che dal 75’ sfrutta anche la superiorità numerica per un’espulsione nelle fila locali, anche se in pieno recupero pure Baragli viene espulso.
Si.Ci.