Gambassi, buona la prima. Vittoria e subito vertice

CronacaGambassi, buona la prima. Vittoria e subito vertice
15 set 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
Coppa Toscana Prima categoria, espugnato Selvatelle e raggiunta la Pecciolese

Per approfondire:

Selvatelle

2

Gambassi

3

SELVATELLE: Filippelli, Ferretti, Tosi, Tozzini, Marchetti, Marianelli, Telleschi, Aringhieri, Vaira, Cacciapuoti, Vaccaro. A disp.: Pinelli, Turini J., Vanni, Marianlelli, Ciandri, Paoli, Cammilli, Pini, Guarnotta. All.: Chetoni.

GAMBASSI: Turini, Maccianti, Buscè, Signorini, Dini, Salucci, Paoletti (75’ Baragli), Beconcini, Fontanelli, Borgognoni (70’ Scarselli), Palmiero (32’ Kamberi). A disp.: Sabatini, Ezzyani, Hamedani. All.: Falco.

Arbitro: Limongi di Viareggio.

Reti: 5’ Vaccaro; 27’ rig. Paoletti; 42’ Vaira; 43’ Borgognoni; 56’ rig. Fontanelli

SELVATELLE – Parte bene il Gambassi, che espugna il campo del Selvatelle nella seconda giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana di Prima Categoria e aggancia così la Pecciolese in vetta alla classifica. Primo tempo ricco di emozioni con i padroni di casa due volte in vantaggio, ma sempre raggiunti dai giallorossi termali. Prima Paoletti su rigore replica a Vaccaro e poi Borgognoni firma il momentaneo 2-2 dopo il secondo gol locale di Vaira. A inizio ripresa, poi, ancora dal dischetto ci pensa Fontanelli (nella foto) a fissare il punteggio sul 3-2 finale per i valdelsani. Gambassi che dal 75’ sfrutta anche la superiorità numerica per un’espulsione nelle fila locali, anche se in pieno recupero pure Baragli viene espulso.

Si.Ci.

