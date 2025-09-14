A Palazzo Pretorio c’è “La via della pace“

Se la Polonia si blinda

CronacaA Palazzo Pretorio c’è “La via della pace“
14 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
La presidente Simona Dei rompe il ghiaccio e dopo aver salutato i presenti - il teatro è pieno in ogni singolo posto - le persone in piazza e chi segue da casa in streaming, ricorda l’importanza delle celebrazioni per i 650 anni della morte di Boccaccio e passa subito la parola al sindaco Giovanni Campatelli. E anche il sindaco va veloce: "Per questo mi sbrigo e ringrazio tutti i presenti. Il tema di quest’anno è la pace e a questo proposito voglio citare Aristofane e la sua commedia “La Pace” e ricordare che, alla fine della trama, il protagonista sa che la pace, se la vuole, deve andare a cercarla. Ecco, credo che anche noi adesso dobbiamo fare lo stesso: la pace va ricercata".

Ed è proprio alla pace che è dedicato l’evento di questa mattina, “La via della pace”, alle 10 nel Parterre di Palazzo Pretorio. Si tratta di un dialogo a due voci per approfondire il significato e le strade possibili della pace, alla luce dell’esperienza diretta, della riflessione filosofica e della testimonianza personale. Interverranno Francesco Patton, 168º Custode di Terra Santa fino al 24 giugno 2025, testimone privilegiato di una delle aree più complesse del mondo, e Tommaso Greco, filosofo e scrittore, da anni impegnato nell’analisi del legame tra giustizia, etica e relazioni umane. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Ichneutai.

Oggi è anche la giornata conclusiva della fiera del libro Fiammetta che si tiene sempre in Certaldo Alto. Alle 17.30 ci sarà la presentazione de “Il Piccolissimo Decameron raccontato dalle bambine e dai bambini delle scuole di Certaldo” (Federighi Editori). Al termine spettacolo teatrale “Chichibio e la gru” nel loggiato di Palazzo Pretorio, a cura della Compagnia Teatrale “I Cettardini”.

Fran.Ca.

