Ceccardi presenta i nomi. La capolista è Susi Giglioli con Cordone, Valeri e Fiore

I candidati della Lega per la circoscrizione dell’Empolese in vista delle elezioni regionali sono stati presentati all’agriturismo Montemagnoli, con l’europarlamentare Susanna Ceccardi. Una sessantina di persone, tra simpatizzanti e militanti del partito. I nomi che entrano nella lizza sono Susi Giglioli, capolista, già capogruppo consiliare a Castelfiorentino, e segretaria della sezione empolese, due volte candidata a sindaco (a Castelfiorentino). In lista la segue Marco Cordone, storico dirigente leghista, segretario di Fucecchio e vicesegretario provinciale. Poi Ilaria Valeri, candidata a Empoli alle scorse amministrative per il centrodestra, oggi in forza alla Lega. Infine Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega a Castelfiorentino.

"Questa è la mia quarta campagna elettorale – spiega Giglioli – in uno dei territori più difficili. Passione e determinazione sono fondamentali, e ogni volta che il partito mi riconosce una candidatura di punta per il lavoro svolto sul territorio per me è sempre un’emozione. Un’altra Toscana è possibile: possiamo farcela insieme agli elettori". Ilaria Valeri ha ringraziato Susanna Ceccardi "e la Lega per la fiducia. Sono orgogliosa di affrontare questa sfida con l’intento di far crescere questa splendida regione, oggi segnata da un decadimento in tanti settori: sicurezza, sanità, infrastrutture, viabilità e servizi". "Ringrazio Susanna – ha detto Angelo Fiore –. Ho preso un impegno con i miei elettori per quanto riguarda la sicurezza e il degrado. Dopo un anno vediamo già risultati importanti. Cambiare questa regione si può e lo faremo insieme". Marco Cordone ha inviato i suoi saluti ma non è potuto essere presente per improrogabili impegni familiari.

Ceccardi ha poi chiuso l’incontro. "La presentazione di questa squadra per l’Empolese Valdelsa dimostra che la Lega è ben radicata e pronta a raccogliere la sfida anche in territori tradizionalmente difficili. C’è grande entusiasmo e una voglia crescente di cambiamento: noi ci siamo e daremo voce a chi chiede più sicurezza, più servizi più attenzione ai problemi delle famiglie e delle imprese. Ringrazio i nostri candidati per l’impegno e la passione: insieme a loro porteremo avanti una battaglia di concretezza e di buonsenso per restituire all’Empolese e alla Toscana il futuro che meritano".