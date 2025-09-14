A scuola di teatro. Laboratori al via per tutte le età

EMPOLI Le vacanze sono ormai un ricordo e l’estate volge al termine, ma torna ad aprirsi il sipario della compagnia teatrale di Empoli Giallo Mare Minimal Teatro. Tutto pronto, infatti, sul palco di via Veronese a Empoli per accogliere un’altra stagione di laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti. Un’occasione, soprattutto per i bambini, per sviluppare competenze sociali, emotive e creative, come empatia, comunicazione, collaborazione, autostima e gestione delle emozioni. Inoltre, frequentare un corso di teatro incoraggia l’uso della voce e del corpo, migliora la concentrazione e la memoria, e offre uno spazio sicuro per l’espressione di sé e la sperimentazione. I primi corsi in programma sono però quello degli adulti (dai 18 anni) e quello per adolescenti: i primi, condotti da Carlo Salvador, si terranno il lunedì dalle 21 alle 23 per 70 ore più un saggio finale a fine corso, con gli allievi del laboratorio che avranno la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli di teatro contemporaneo di importanti artisti e compagnie in programma al Minimal Teatro per la stagione 2025-2026. Il corso per adolescenti (dai 14 ai 17 anni) sarà seguito sempre da Carlo Salvador e si terrà il lunedì dalle 17.30 alle 19, con 35 ore totali di laboratorio e saggio finale a conclusione del lavoro svolto. Lunedì 29 settembre e lunedì 6 ottobre sono previste delle prove gratuite per adolescenti alle 17.30 e per adulti alle 21. Veniamo ai più piccoli (6-10 anni), che saranno seguiti da Rossella Parrucci tutti i martedì dalle 17 alle 18.30, con 35 ore totali e saggio finale. Le prime due lezioni, quelle del 30 settembre e del 7 ottobre sono gratuite. Infine, il laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 14 anni si terrà il mercoledì dalle 17.30 alle 19 con 35 ore totali di laboratorio e saggio finale. In questo caso le prove gratuite sono state fissate per mercoledì 1 e mercoledì 8 ottobre alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro chiamando lo 0571 81629-83758 o scrivendo a [email protected].