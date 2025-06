Cura del verde. Accordo quadro da 60mila euro

Un accordo quadro che sfiora i 60mila euro. Sotto la lente la cura e la manutenzione del verde a Fucecchio. "L’amministrazione comunale pone, tra le priorità strategiche della propria azione amministrativa, il miglioramento della qualità urbana della città e la tutela e la promozione del verde come elemento qualificante del contesto urbano – si legge nell’atto – da conseguire con interventi di valorizzazione e, in primis, con attenta ed estesa manutenzione ordinaria delle aree verdi, parchi e giardini attrezzati, nonché di spazi aperti ed aree marginali che assolvono funzioni di carattere ricreativo, di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, garantendone la piena fruibilità secondo requisiti di sicurezza e di sostenibilità ambientale ed adeguati standard igienico sanitari".

A questo scopo il Comune ha da tempo optato per una gestione mista del servizio di manutenzione con affidamento a operatori economici specializzati per lavori di riqualificazione, adeguamento funzionale, incremento e manutenzione straordinaria delle aree a verde, parchi, giardini e viali alberati; a imprenditori agricoli per taglio e rimozione di vegetazione infestante della viabilità e di aree marginali; a soggetti privati e a varie associazioni in regime di sponsorizzazione-collaborazione. Da qui il primo affidamento da 36mila euro per il servizio di manutenzione ordinaria della aree a verde e pertinenze pubbliche nel territorio. Restano quindi 30mila euro a disposizione nell’ambito dell’accordo quadro per i successivi affidamenti.