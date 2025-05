"Attrezzature risucchiate dalle sterpaglie"

La palestra nel verde è diventata addirittura fin troppo “green”: una foresta inaccessibile e soprattutto non più in linea con l’obiettivo per il quale era stata realizzata abbinando il recupero di un’area collinare alle azioni di promozione del benessere attraverso l’attività fisica. Nel tentativo di porre rimedio alla condizione di degrado in costante aumento il consigliere comunale del Pd Andrea Montefiori ci riprova con un’altra interpellanza rivolta a sindaco e giunta. Quel polmone verde che un tempo era utilizzato da spezzini e turisti per benefiche camminate e attività fisica versa da tempo in una condizione di totale abbandono, come sottolineato e documentato da Montefiori. Il sopralluogo ha evidenziato l’impossibilità di utilizzare le attrezzature ormai consumate dall’incuria e avvolte dalla vegetazione. "Uno spazio che per decenni è stato vissuto – spiega il consigliere – e che non vede traccia di riqualificazione dal 2011. Certi luoghi rappresentano un’opportunità soltanto se adeguatamente conservati e mantenuti. In questo caso invece la totale assenza di cura e manutenzione ha reso impraticabile la palestra rendendo oggi necessario un investimento importante per l’eventuale recupero. Molti attrezzi utilizzati per l’attività fisica sono, infatti, inutilizzabili, in alcuni casi anche rimossi e mai più ripristinati". Il consigliere del Pd ha quindi presentato una nuova interpellanza, a due anni dalla precedente rimasta senza risposta. "Le priorità di questa amministrazione – conclude Montefiori – non coincidono con i reali bisogni della città. Chiediamo al sindaco se intenda concludere il secondo mandato lasciando la palestra nel verde nelle condizioni odierne oppure se abbia in programma di realizzare un intervento organico di riqualificazione".

Massimo Merluzzi