Brilla la squadra under 12 del Colli. Terzo posto al torneo Evangelisti

Terzo posto per le ragazze della società Colli alla quarta edizione del torneo “Daniele Evangelisti“ riservato alla categoria under 12 disputato a Castelnuovo Magra. Le giovanissime calciatrici sono salite sul podio aggiudicandosi il bronzo precedendo numerose realtà calcistiche professionistiche. Un risultato di grande valore che testimonia la crescita costante del movimento femminile all’interno della società. "Risultato che premia il lavoro e il carattere delle ragazze – ha commentato il responsabile del settore femminile Domenico Mamone – siamo molto felici del traguardo raggiunto. Le ragazze hanno dimostrato carattere, qualità e grande determinazione. Il lavoro quotidiano sta portando frutti importanti, e questo podio ne è stat la conferma". Ma non è stata soltanto l’under 12 a brillare in questa stagione. Infatti le ragazze della categoria under 15 oltre ad aver raggiunto le fasi di qualificazioni per interregionali si sono qualificate in un torneo organizzato dal Parma Calcio disputando lele finali allo stadio “Tardini“. Continua anche l’entusiasmante percorso dell’under 10, impegnata nel Lady Champions ad Avenza, vetrina importante per le giovanissime calciatrici, protagoniste di una crescita continua e appassionante. Intanto è in arrivo la prima under 17 che completerà il percorso del settore giovanile rosa: un progetto che mira a far crescere le atlete, mantenendo viva la passione e il sogno del calcio. "Un ringraziamento sincero – ha concluso Mamone – va ai genitori, che con impegno e sacrificio permettono alle ragazze di essere presenti agli allenamenti e alle partite. Grazie alla società per il supporto costante. Un grazie anche al centro sportivo Time Out, primo centro femminile di scuola calcio spezzino. E infine un pensiero altrettanto speciale per il Parma Calcio, con cui collaboriamo attivamente. Alcune nostre atlete sono state invitate a giocare ai tornei con la loro maglia. Una sinergia preziosa per il presente e per il futuro del calcio femminile".