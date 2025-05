Alle urne con l’abito da cerimonia. Gabriela e Constantin star del web. E il video diventa virale sui social

Sposi e star della rete. Gabriela Rogobete e Constantin Irinel, coppia di origine romena da quasi 14 anni residente in Italia, sono diventati virali sui social network con un video girato nel giorno del loro matrimonio… nel seggio allestito nel centro sociale anziani di Fossitermi. Dopo la cerimonia nella chiesa ortodossa di Ruffino, dove si è tenuto anche il battesimo della figlia più piccola, Emily, di cinque mesi, si sono recati alle urne in abito da cerimonia. Una scena rara, che è stata immortalata e ha collezionato una valanga di visualizzazioni, condivisioni e commenti in rete. Gabriela e Constantin sono stati fotografati e ripresi mentre arrivano a tempo di musica, accompagnati da una canzone che tradizionalmente accoglie i neosposi nel loro paese, insieme ad Emily e all’altra figlia Arianna, di tre anni e mezzo. Si preparano a quello che per loro è un appuntamento di fondamentale importanza. "Ci tenevamo a votare: era il secondo turno e il voto sarebbe stato decisivo, poi eravamo certi che facendolo in abito da cerimonia, questo momento sarebbe diventato unico. Per questo, sapendo che ci sarebbero state le elezioni – raccontano i due, già sposati con rito civile da anni – nei giorni precedenti abbiamo chiesto a un membro della commissione il permesso di recarci al seggio vestiti da sposi". È bastato uno smartphone a fare il resto. Il video da record ’Anche nel giorno più importante della mia vita, la Romania, non ti dimenticherò mai’ ha sbancato: 228mila like, 13.200 commenti e oltre 22mila condivisioni su Tik Tok. "In rete abbiamo avuto milioni di visualizzazioni e in Romania hanno parlato di noi anche al telegiornale" commentano gli ’sposi influencer’. Gabriela e Constantin vivono a Romito e lavorano entrambi: lei è autista soccorritrice nella Pubblica Humanitas del paese, lui è titolare di una ditta edile. "Siamo grati all’Italia, ci ha dato un impiego e una casa". E per chiudere in bellezza, con amici e parenti alla Trigola di Santo Stefano. Tanti arrivavano dal paese dell’est, e ovviamente hanno votato anche loro.

Chiara Tenca