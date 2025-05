Duplice assassinio. Trent’anni di carcere per Daniele Bedini

Le notti di terrore sono tornate in Val di Magra a giugno 2022. A distanza di poche ore furono trovate uccise a colpi di pistola Nevila Pjetri 35 anni e Camilla Bertolotti all’anagrafe Carlo Bertolotti di 43 anni. La prima rinvenuta sull’argine del torrente Parmignola in via Marinella il 5 giugno e l’altro il 7 giugno in una stradina di campagna lungo viale XXV Aprile nel territorio sarzanese. I carabinieri della compagnia di Sarzana dopo una attenta indagine sono arrivati all’arresto di Daniele Bedini falegname di Carrara, incastrato dalle tracce di sangue trovate sul suo furgone e visionando le immagini di diverse telecamere di videosorveglianza. In primo grado, il 18 dicembre 2023, la Corte d’Assise della Spezia lo ha condannato Bedini all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. La Corte d’Appello di Genova ha accettato il patteggiamento, riducendo la pena a 30 anni di reclusione. Durante la detenzione, Bedini ha tentato ben due volte l’evasione. A Spezia i utilizzando una fune ricavata da lenzuola che spezzandosi lo aveva fatto cadere all’interno del perimetro dell’istiuto di pena. Nell’altro caso era invece riuscito a uscire da carcere di Cuneo e raggiungere la stazione ferroviaria di Cuneo ma è stato fermato prima di salire sul treno diretto a Fossano da tre carabinieri.

Massimo Merluzzi