Certaldo, inaugurata la "nuova" piazza Boccaccio

Certaldo, 3 luglio 2025 - “Non nascondo l'emozione per questa seconda inaugurazione. Perché a tenere il discorso, durante la prima fu Giosuè Carducci. Oggi è terminato un lungo percorso condiviso iniziato nel 2018 dal mio predecessore Giacomo Cucini. Piazza Boccaccio è stata restituita alla cittadinanza”. Il sindaco Giovanni Campatelli ha così accompagnato il taglio del nastro di piazza Boccaccio, inaugurata ufficialmente nel tardo pomeriggio odierno nell'ambito della rassegna "Mise in Festa".

L'amministrazione aveva ribadito la volontà di avere la piazza pienamente fruibile in occasione della festa patronale, per prepararsi agli eventi (Mercantia in primis) che lo spazio dovrà ospitare nelle prossime settimane. E così è stato, al termine di una breve cerimonia conclusasi con la benedizione impartita dal parroco don Rolando Spinelli alla presenza delle autorità civili e politiche. Anche se il cantiere del centro urbano non è ancora finito del tutto: restano da ultimare le operazioni in via Roma e via 2 Giugno (nel frattempo messe in sicurezza) ma se ne riparlerà a partire dal 21 luglio prossimo (con il Comune che dovrebbe a questo punto far scattare le penali previste nel contratto con l'impresa edile). Un cantiere che è stato nel corso degli anni più volte argomento di discussione in consiglio comunale.

E anche in questa legislatura, non sono mancate le critiche da parte delle forze d'opposizione in consiglio comunale, iniziando da Più Certaldo. “Durante questo lungo percorso, la comunità ha sentito l'esigenza di riprendersi la piazza. Anche per questo abbiamo deciso di sospendere i lavori in alcune occasioni, come nel caso di Mercantia o nelle festività – ha spiegato il primo cittadino – l'alternativa sarebbe stata quella di bloccare l'accesso alla piazza per tutto la durata del cantiere. Adesso, ad ogni modo, piazza Boccaccio è tornata ai cittadini”.

G.F.