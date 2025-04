Lucca, riaperta piazza Napoleone dopo i lavori di restauro

Lucca, 18 aprile 2025 – È stata riaperta oggi piazza Napoleone dopo lavori di restauro e il rifacimento delle superfici e la sostituzione degli elementi lapidei rotti o danneggiati. Erano presenti il sindaco Mario Pardini, il presidente del Consiglio comunale Enrico Torrini e tutti gli assessori della giunta.

Il lavoro è stato realizzato dall'azienda Del Debbio per un importo totale di quasi 450mila euro. La situazione della piazza da anni era molto degradata, le superfici fessurate, con elementi slegati e buche; il precedente intervento risaliva infatti a quasi 25 anni fa. In accordo con la Soprintendenza sono state totalmente rifatte le superfici in asfalto natura di colore grigio chiaro, come quello di piazza del Giglio, ma la colorazione definitiva sarà assunta dal manufatto solamente dopo qualche settimana dalla posa.

La statua di Maria Luisa di Borbone di Lorenzo Bartolini sarà oggetto a breve di un intervento di pulitura e restauro. I colonnini con le sbarre in ferro fortemente degradate sono state sostituiti da nuove ampie sedute in marmo che conferiscono un nuovo aspetto più aperto e attrattivo al monumento e a tutta la piazza.