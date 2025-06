Pantera, il giorno “x“. Oggi arriva la lettera Figc

E’ attesa per oggi a palazzo Orsetti la lettera della Figc contenente i requisiti richiesti per la iscrizione, in sovrannumero, al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Ci sarà anche la data di iscrizione al campionato i soldi da versare a fondo perduto, che dovrebbero oscillare tra 100 e 130mila euro, più altri "consigli" come quello di istituire una specie di azionariato popolare. Bene. A quel punto il Comune pubblicherà il bando e così vedremo quanti e chi saranno i soggetti interessati a far ripartire il calcio rossonero. E’ probabile che qualcuno si auto escluda, per così dire, per palese mancanza dei requisiti richiesti.

Alla fine sarà una "corsa" a soli 2-3 pretendenti, senza alcun rappresentante del mondo imprenditoriale locale? Mah! E così anche il compito della commissione istituita dal comune e della quale peraltro ancora non si conosce la composizione, dovrebbe essere agevolato.

Comunque queste sono tutte chiacchiere a bando non ancora pubblicato. L’augurio è che possa essere trovata al più presto una soluzione, perché chi sarà stato scelto dalla amministrazione comunale, dovrà correre parecchio, dovendo costruire una "casa" partendo dalle fondamenta. Due o tre, comunque, le cose essenziali richieste: una adeguata consistenza patrimoniale (per disputare un campionato di Eccellenza a vincere serviranno complessivamente da 500 a 600mila euro) un progetto serio e fattibile, proiettato nel medio periodo, la scelta di uno staff tecnico che conosca categoria e giocatori. Dunque aspettiamo che arrivi questa "benedetta" lettera da parte della Figc e che si cominci a ragionare su qualcosa di concreto.

Rispetto al bando lanciato dall’allora sindaco Tambellini nel 2019, quando non rispose nessuno, questa volta dovrebbero essere almeno due i soggetti che hanno già manifestato il loro interesse, Capaccioli e Felleca. Ma a giudizio dei rappresentanti del Comune ce ne sarebbero almeno altri due o tre che sarebbero interessati a venire a fare calcio a Lucca. I loro nomi? Non sono mai venuti fuori per una questione di privacy, per cui non possiamo esprimere nessuna opinione. L’importate é che oggi arrivi davvero questa lettera perché il tempo passa e siamo al mese di luglio. E’ vero che l’unica cosa che non manca sono i calciatori, ma partendo in ritardo c’é il rischio di doversi "accontentare", per così dire, di andare su giocatori che sono ancora in attesa di trovare una sistemazione, con i migliori della categoria, che sono già stati ingaggiati da altre squadre.

Emiliano Pellegrini