Rossi (Lega): “Le Poggiola iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza”

Arezzo, 29 aprile 2025 – Su iniziativa di Federico Rossi, segretario comunale e Capogruppo consiliare Lega di Arezzo sono iniziati i lavori di riqualificazione della piazza in Località Le Poggiola.

"La Piazza centrale di Le Poggiola rappresenta un luogo storico, identitario e di aggregazione di notevole rilevanza per tutti gli abitanti della frazione. Proprio per questo ho voluto fortemente la realizzazione di questo progetto per dare una risposta concreta alle richieste dei residenti.

I lavori saranno suddivisi in due fasi principali, i primi che sono già iniziati riguardano il rifacimento della parte centrale della piazza e includono la sostituzione delle mattonelle di pavimentazione, l'installazione di una nuova ringhiera, l'intonacazione della struttura e l'inserimento di nuovi arredi come panchine in legno e cestini.

Mentre la seconda fase riguarderà l'implementazione dell''illuminazione per migliorare la sicurezza della zona e il rifacimento dell'asfalto intorno alla piazza. Questo è un intervento molto sentito dalla popolazione che da tampo chiedeva uno spazio rinnovato e sicuro, per i ragazzi e le famiglie, in grado di incentivare la socializzazione e la vita di comunità.

Un miglioramento finalizzato ad aumentare le iniziative all’aperto, fruibile da tutti e destinato ad essere più funzionale. Continua l'attenzione della Lega alle istanze dei cittadini, portando avanti il proprio impegno per le frazioni nell'interesse degli aretini.

Ringrazio l'Amministrazione comunale per aver risposto puntualmente alla richiesta e in particolare l'Assessore Alessandro Casi e gli uffici competenti."