Ambulatorio cardiochirurgico all’ospedale. Sarà aperto una volta alla settimana

Il San Donato ha un ambulatorio di cardiochirurgia. Aperto una volta la settimana, si aggiunge a quello dedicato alla chirurgia toracica. L’apertura del servizio rientra nella programmazione di Area vasta e nell’accordo sottoscritto fra Azienda ospedaliero-universitaria Senese con Asl Toscana sud est, grazie al quale i pazienti non saranno più costretti a spostarsi ma potranno sottoporsi a visite di controllo, e anche a prime visite, vicino al proprio domicilio. L’apertura dell’ambulatorio rientra nel programma di sviluppo e potenziamento dei percorsi interaziendali esistenti il cui obiettivo è quello di accrescere la risposta ai bisogni di salute della popolazione di Area Vasta, proseguendo nello sviluppo delle forme di collaborazione già avviate ed operative prima del 2023. Un modello di presa in carico integrata dei pazienti con l’obiettivo di garantire la continuità dei percorsi tempo-dipendenti e trapiantologici nella fase post-acuta, che vede la collaborazione di Asl Tse e Aous per la gestione appropriata e tempestiva del paziente.

L’ambulatorio sarà aperto una volta la settimana e le visite saranno effettuate dai cardiochirurghi dell’Aou Senese. L’apertura dell’ambulatorio al San Donato permetterà ai pazienti dell’area aretina di poter essere indirizzati verso l’ospedale di Siena ma offrirà anche supporto a persone che si sono operate a Siena e che ad Arezzo potranno effettuare visite di controllo senza doversi spostare alle Scotte. La presenza di personale medico dell’Aou Senese rappresenta, inoltre, un punto di riferimento importante per i professionisti del San Donato che potranno indirizzare i propri pazienti con esigenze specifiche verso l’ambulatorio di cardiochirurgia.