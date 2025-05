L’impennata dei turisti . Crescono le strutture e i giorni di permanenza

Aumentano i turisti e si superano i dati pre pandemia, vanno bene gli alberghi ma volano le strutture extra alberghiere. Salgono pernottamenti e giorni di permanenza. Molti gli stranieri. Il settore è in salute, lo dicono i dati Istat sui movimenti dei clienti negli esercizi ricettivi toscani nel 2024, lo conferma la Camera di Commercio. "I prima dati provvisori dei flussi turistici 2024 – spiega Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena – mostrano la prosecuzione del percorso di recupero avviato nel post-pandemia. Gli arrivi nella provincia di Arezzo crescono in confronto al 2023 del 2,2%, mentre il risultato medio regionale si attesta a +1,8%". E il numero dei turisti si conferma al di sopra dei livelli pre-pandemia, +10,1% ad Arezzo.

"Per le presenze in provincia di Arezzo si ha una crescita analoga agli arrivi (+2,2%) - continua Guasconi - il numero dei pernottamenti torna al di sopra dei livelli pre-pandemia: nel territorio aretino nel 2024 le presenze sono superiori al 2019 del 14,8%. Al contrario, a livello regionale c’è ancora un gap: -5,6%". La provincia con circa 665mila turisti, passa dal 4,4% del 2023 al 4,5% del 2024 del totale toscano. Anche le presenze migliorano: Arezzo passa dal 3,9% al 4% del totale regionale, che corrisponde a circa 1,81 milioni di pernottamenti.

"Per il 2025, ricordo che le previsioni che riguardano la Toscana indicano un significativo aumento di arrivi e presenze, anche se differenziato a seconda della tipologia dell’offerta - dice Guasconi - Un risultato che premia una regione che, in Italia, ha la migliore reputazione turistica, davanti a Trentino Alto Adige e, a seguire, alla Sicilia come evidenzia la classifica del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoskopika".

Da dove vengono i turisti? "In provincia la componente estera dei flussi registra un +6,4% per gli arrivi e +4,5% per le presenze - dice Marco Randellini, segretario generale della Camera di commercio Arezzo-Siena- Meno dinamica la componente nazionale: in provincia di Arezzo diminuiscono infatti dello 0,7% gli arrivi e dello 0,5% le presenze, restando comunque sopra il livello pre-pandemia (+14% e +19,3% rispettivamente). Camera di Commercio è impegnata a sostenere tutte le iniziative orientate all’accoglienza del turismo domestico".

Ad Arezzo si è verificata una crescita simile sui turisti nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, con le prime che ancora non hanno recuperato i livelli pre-pandemia (-0,4%) mentre le extra-alberghiere sono al di sopra (+27,8%).