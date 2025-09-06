Ceesay bene col Gambia, Popov al debutto

Primi impegni complessivamente positivi per i nazionali azzurri. Partiamo da Joseph Ceesay, che ha giocato il secondo tempo del match di qualificazione al Mondiale 2026 vinto dal suo Gambia in Kenya. Esordio amaro invece con l’Ucraina Under 19 per Bohdan Popov, partito comunque titolare nel 2-0 patito contro l’Inghilterra in un torneo in Spagna. Sconfitte anche per Mattia Huqi con l’Albania Under 19, superata 1-0 dalla Moldavia e per Kevin Pasalic (rimasto però in panchina) con la Svezia Under 18, battuta 4-2 dalla Norvegia. L’Italia Under 18 con Alessio Baralla, Danilo Busiello ed Edoardo Zanaga, partiti dalla panchina, ha invece regolato 3-0 la Corea del Sud in un torneo in Croazia. Così come l’Italia Under 17 ha piegato 2-1 in un torneo in Portogallo i padroni di casa campioni europei in carica. Grandi protagonisti anche gli azzurrini Edoardo Biondini (anche capitano) e Diego Perillo, partiti titolari, con il primo che ha propiziato l’autogol del 2-0 e il secondo che ha sbloccato il risultato nel primo tempo, facendosi però poi espellere in avvio di ripresa per doppia ammonizione. Dalla panchina è partito Jacopo Landi.