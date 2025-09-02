Monterappoli cede al gagliardo Gambassi

Non solo Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. L’ultimo week-end ha visto scendere in campo molte altre squadre locali impegnate in varie amichevoli di preparazione all’inizio della stagione ufficiale. Partiamo dal Gambassi di Prima Categoria, che ha regolato 3-0 in casa il Monterappoli (Seconda Categoria) con le reti di Beconcini, Borgognoni ed Ezzyani. Queste le due formazioni scese in campo. Gambassi: Turini, Maccianti, Langneble, Signorini, Dini, Posarelli, Scarselli, Beconcini, Fontanelli, Paoletti, Palmiero. Sono entrati: Sabatini, Stefanelli, Borgognoni, Salucci, Baragli, Hamedani, Kamberi, Buscè, Ezzyani. Monterappoli: Nozzoli, Iorio, Capocchini, Bagnoli, Tanzini, Zouhani, Cucè, Kumaraku, Ninci, Marconcini, Mantelli. Sono entrati: Bruno, Polimeni, Fontanelli, Sciarrino, Cavicchioli, Koceku, Valentini, Minissale, Amadou, Cisse. Al Mediceo finisce invece 1-1 tra Ponte a Cappiano (Seconda Categoria) e Stella Rossa Castelfranco (Prima Categoria), con Rossi che al 18’ firma il momentaneo vantaggio calligiano. Questo lo schieramento: Puccini, Romboli (60’ Dervishi), Sparaciari, Huqi, Bucchioni (55’ Bruni), Madrigali, Mecca (55’ Cosentino), Franchi, Rossi (46’ Galluzzi), Lenti (46’ Vannini), Gasbarro (46’ Dani). Travolgente 6-0 poi del Capraia (Seconda Categoria) a Bientina contro il Sextum di pari livello: doppietta di Cissè e reti di Grosso, Fornai, Ciulli e Pellegrini. Questi i protagonisti: Sabatini, Pagliai, Colaianni, Grossi, Allegri, Fornai S., Tramacere, Fornai T., Grosso, Ciulli, Pellegrini. Sono entrati Rosi, Manetti, Ferri, Bagni, Cioni, Cissè, Cassandro. Infine, il Casenuove Gambassi (Seconda Categoria) ha ceduto 2-0 nella ripresa in casa del San Miniato Romaiano dopo aver colpito una traversa in avvio con Bellucci. Questo l’undici iniziale: Neri, Bandini, Pepi, Reale, Castaldi, Massetani, Bellucci, Delle Fave, Rricku, Koceku, Fioravanti. Nella ripresa poi sono entrati anche il portiere Manganiello, Hoxhaj, Marchesi, Veliraj, De Maio, Nika, Marku, De Maria e Scappini. Si.Ci.