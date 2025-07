Attentato a cani e gatti. “Spugne fritte gettate per strada come esca”

Empoli, 21 luglio 2025 – All’apparenza possono sembrare innocui e appetitosi pezzi di pane in realtà sono spugne fritte, pericolose (se non addirittura potenzialmente letali) per i nostri amici a quattro zampe. C’è qualcuno che continua a disseminarle in giro per le strade, spinto da chissà quale atroce e perversa volontà. Dopo i casi della scorsa primavera che riguardarono il Parco di Serravalle e alcuni giardini di Montelupo, purtroppo è successo ancora. Due i ritrovamenti tra le giornate di giovedì e sabato a Empoli, quartiere Terra Santa.

La prima inquietante segnalazione è arrivata da via Cellini – nei pressi del negozio Acqua e sapone –, dove una residente a passeggio con il cane ha scoperto il ’boccone’ nello spazio che corre tra carreggiata e marciapiede. La seconda, a qualche metro e giorno di distanza, in via Zeffi. In entrambi i casi la diabolica esca risulta giallognola ed, evidentemente, dal profumo invitante per cani e gatti.

“Il mio cane si è avvicinato interessato – racconta la testimone –. All’inizio ho creduto che fosse pane, poi ho capito... Ho raccolto l’oggetto perché già domani (oggi per chi legge, ndr) scriverò una Pec alla polizia municipale e all’Asl affinché effettuino accertamenti e controlli mirati. Tra l’altro nel punto in cui ho scoperto la spugna fritta insistono delle telecamere che potrebbero rivelarsi utili a capire chi ha compiuto un simile gesto”. Un gesto – è bene ricordarlo – ascrivibile come reato.