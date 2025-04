Cane mordace “attacca” in piazza, scoppia la polemica politica. “Sindaco, servono controlli severi”

Fucecchio, 30 aprile 2025 – Una cane di piccola taglia lunedì è stato aggredito, da quanto si apprende, in uno spazio in cui vi erano anche diverse persone presenti, “da un cane di razza ritenuta pericolosa”. Ora scoppia la polemica. Ad alzare la voce è il consigliere comunale di Forza Italia, Simone Testai, che rivolge al sindaco, Emma Donnini, un appello a riprendersi in carico la funzione della polizia municipale trasferita ormai all’Unione dei Comuni. “L’aggressione subita dal cane di un nostro cittadino con il quale stava facendo una passeggiata nella piazza principale della città (piazza Montanelli), luogo di ritrovo di tutti i fucecchiesi, pone l’ennesimo interrogativo – spiega l’esponente azzurro –. Cosa ci dobbiamo aspettare ancora perché si ripristini un adeguato servizio di vigilanza nel centro cittadino in particolare con controlli finalizzati al rispetto dei regolamenti comunali ed al decoro urbano come avveniva un tempo?”. “Riguardo all’aggressione subita dal cane di piccola taglia che è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico – conclude Testai – auspichiamo che le autorità preposte effettuino i relativi accertamenti inerenti la dinamica dei fatti ed in particolare se il cane aggressore fosse tenuto al momento seguendo le norme previste dalla legge e se in futuro possa rendersi responsabile di episodi analoghi”.

Sulle vicenda prende la parola anche la Lega. “Qualora i fatti venissero confermati, rivolgiamo un invito alle autorità preposte ad agire di conseguenza – dice il segretario del Carroccio Marco Cordone –. Purtroppo il fenomeno delle aggressioni da parte di cani aggressivi e mordaci nei confronti di cani di piccola e media taglia ed anche di chi li conduce, è in aumento e bisogna porre un freno a queste situazioni. Mi riferisco a Piazza Montanelli, ricca di bambini e di ragazzi che giocano ed anche con dei luoghi di ristorazione che hanno anche tavoli all’aperto. Pertanto sarebbe interessante introdurre a livello regionale, un ‘patentino’ obbligatorio per i proprietari di cani ritenuti potenzialmente pericolosi che miri a regolamentare il possesso e la conduzione di questi cani”. Forza Italia inoltre ribadisce anche le altre criticità del luogo, appunto la piazza centrale: “improvvisate partite di pallone, scorribande in monopattino elettrico, bivacchi sotto la statua di Giuseppe Montanelli”.