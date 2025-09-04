Assistenza educativa: "Si faccia piena chiarezza sul servizio e sui tagli"

Buongiorno Empoli non ci sta. "Sulla questione delle ore di assistenza educativa scolastica, servizio rivolto agli studenti con disabilità, nelle scuole e sulla loro eventuale diminuzione, la risposta dell’assessora Pasqualetti non ci convince". Il duello ha radici nella scorsa primavera quando il Comune "propone alle scuole una rimodulazione delle ore di educativa, motivata da un aumento dei casi di certificazione – si legge in una nota –. La questione è stata discussa pubblicamente solo grazie all’appello dei docenti e all’interrogazione del nostro gruppo in consiglio comunale, occasione in cui chiedemmo di quantificare l’aumento come “giustificazione” della paventata riduzione del servizio. Eppure oggi i numeri mostrano un aumento complessivo di cinque casi rispetto all’anno precedente, evidentemente poco significativo. Così ora Pasqualetti ora attribuisce la rimodulazione a una causa diversa, ovvero all’aumento dei costi del personale delle cooperative". L’attacco: "non riteniamo quindi che questa condotta possa definirsi trasparente: eludere la scelta politica che l’amministrazione si è trovata davanti, ovvero se destinare più risorse a fronte di un reale aumento del costo complessivo del servizio (evidentemente 200mila euro non bastano) per offrirlo immutato, oppure investire le stesse risorse, però, di fatto riducendo il servizio".