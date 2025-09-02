Anziani ancora nel mirino: "È riuscito a entrare con una scusa e si è pure seduto sul divano"

Ha suonato al campanello con una scusa, fingendosi una persona amica. Così, con i modi affabili e gentili, si è conquistato la fiducia dell’anziano sulla soglia della porta che alla fine lo ha lasciato entrare pensando che volesse soltanto parlare. E così è sembrato dal primo all’ultimo momento della sua ’cortese’ permanenza. Lo sconosciuto si è seduto sul divano insieme all’uomo mettendosi a chiacchierare. Nessun atteggiamento anomale, anzi. Poi a un certo punto chiede di poter andare in bagno per un’urgenza. Ed è proprio in quel momento che rivela le sue reali intenzioni – ma è ciò che scoprirà soltanto dopo il ‘nonno’ e forse, in un certo senso, per fortuna –: pochi minuti per mettere a soqquadro le stanze alla ricerca di soldi o monili per poi tornare, come se nulla fosse dal proprietario di casa per salutarlo e andarsene via. All’improvviso così come era arrivato.

"È entrato in casa, mio nonno purtroppo non lo ha riconosciuto e ci ha parlato – racconta la nipote (manteniamo l’anonimato a tutela della persona), condividendo la sua esperienza, anche con un post pubblico sul gruppo Fb “Se di Fucecchio se...”, nella speranza di poter evitare la disavventura ad altri –, poi ha detto che doveva andare in bagno e nel mentre ha rovistato in molte stanze. C’è stato poco probabilmente perché aveva paura che tornasse qualcuno. Abbiamo foto video e sappiamo che usa una bici, sicuramente lo ritroveremo a Fucecchio".

I familiari della vittima del raggiro hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Il messaggio diffuso sui social con tanto di frame del video che ha immortalato il ladro intento a fare salotto con la sua vittima – comodamente seduto sul divano – è diventato virale e tanti fucecchiesi hanno lasciato commenti di solidarietà e di condanna per questo spregevole atto".

elisa cap.