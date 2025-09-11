Accoltella il compagno per gelosia. Lui è grave in ospedale, lei finisce in manette

Empoli, 11 settembre 2025 – Ha accoltellato il compagno, ferendolo profondamente su entrambi gli avambracci. La protagonista della vicenda è una donna italiana di 47 anni, arrestata dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. I fatti risalgono allo scorso 4 settembre e sono avvenuti in un’abitazione del Comune di Empoli.

La donna, in base a quanto ricostruito, avrebbe agito per motivi di gelosia, anche se al momento non risultano denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, di 53 anni, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Empoli non in pericolo di vita, con profonde ferite da difesa ad entrambi gli avambracci, suturate dal personale sanitario.

La compagna avrebbe agito al culmine di una lite e si sarebbe scagliata con violenza contro il compagno armata di coltello. L’arma è stata trovata e sequestrata dai militari. Su disposizione della Procura, la donna arrestata è stata condotta presso la casa circondariale di Sollicciano. Nei giorni successivi il Giudice ha convalidato l’arresto, confermando l'ipotesi investigativa e disponendo nei confronti della donna la custodia cautelare in carcere.