Vendere casa in Toscana nel 2025: quanto tempo ci vuole?

Firenze, 3 luglio 2025 – Quanto tempo serve per vendere casa in Toscana? Secondo l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, a gennaio 2025 nelle grandi città toscane il tempo medio è di 109 giorni, praticamente invariato rispetto allo scorso anno (108).

La città di Firenze si conferma tra le più dinamiche con una media di 97 giorni, che scende a 51 giorni per Lucca, la più veloce in assoluto. Tempi piuttosto rapidi anche a Livorno (90 giorni) e Pisa (95), mentre nelle aree interne si sale notevolmente: Arezzo è la più lenta con 169 giorni, seguita da Massa (143) e Prato (138).

Nell’hinterland fiorentino, grazie al traino del mercato delle seconde case, i tempi di vendita migliorano: 117 giorni in media, tre in meno rispetto all’anno precedente.

Cresce la domanda di case in Italia da parte degli stranieri

Mentre il mercato interno resta improntato alla stabilità, crescono invece le richieste provenienti dall’estero. Secondo il rapporto 2025 di Gate-away.com, portale immobiliare italiano dedicato agli utenti internazionali che vogliono comprare casa in Italia, nel primo semestre dell’anno si è registrato un aumento di oltre il 32% delle richieste di immobili da parte di acquirenti stranieri mentre si trovavano in Italia. Un trend favorito dai mesi primaverili, quando molti turisti decidono di trasformare una vacanza in un’occasione di acquisto.

Il profilo medio del compratore internazionale è quello di un over 56 anni (81%), spesso pensionato (43%) e con una buona istruzione (oltre il 40% ha una laurea). Le motivazioni principali sono: il desiderio di stabilirsi in Italia per la pensione (46,3%), un cambio vita (30,8%), l’acquisto di una casa vacanze (16%) o un investimento (6,3%).

Gli investitori stranieri guardano anche alla Toscana

La Toscana si conferma una delle mete più ambite, pur con un quadro in evoluzione. Nel primo semestre 2025 ha attratto il 15% delle ricerche totali di immobili da parte di utenti esteri. Un dato solido, anche se oggi la regione condivide la scena con territori come Sicilia, Puglia, Umbria e Piemonte, che crescono anche grazie a prezzi più competitivi.

In classifica tra i comuni italiani più richiesti, figura Casciana Terme Lari (PI), unica località toscana nella top ten nazionale. Tra le grandi città, Firenze resta un polo di forte attrazione internazionale e registra un incremento delle ricerche del +2,7% rispetto al 2024.

Particolarmente significativo è anche l’interesse mostrato da parte degli acquirenti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, che cercano casolari, ville e case di campagna da ristrutturare in Toscana, Umbria, Sicilia e Puglia, con un budget superiore ai 600mila euro.

Cosa cercano gli stranieri

Il valore medio degli immobili richiesti sfiora i 408mila euro, con oltre il 70% delle ricerche concentrate sotto i 250mila euro. In Toscana, come nel resto del Paese, si prediligono case già pronte all’uso (61,8%), ma cresce anche l’interesse per immobili da ristrutturare con potenziale.

Tra le tipologie più ricercate figurano appartamenti, ville e case indipendenti, ma spicca il boom delle case di campagna (+18,4%), attici (+24,7%) e terreni edificabili (+18,6%).