Vendite e affitti, numeri contrastanti. A Volterra i prezzi salgono del 10%

VOLTERRA-POMARANCE

Il mercato immobiliare residenziale di Volterra mostra due andamenti divergenti nel mese di maggio 2025: mentre i prezzi di vendita segnano un netto aumento raggiungendo nuovi massimi, il settore degli affitti registra una contrazione significativa. Secondo gli ultimi dati, a maggio 2025, il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in vendita ha toccato quota 1.976 euro al metro quadro. Questo dato rappresenta un incremento notevole del 9,96% rispetto a maggio 2024, quando il valore si attestava a 1.797 euro/mq. Non solo, il valore attuale di 1.976 euro/mq segna il prezzo massimo raggiunto negli ultimi due anni all’interno del Comune di Volterra, superando il precedente picco e distanziandosi dal minimo di 1.745 euro/mq registrato a luglio 2023. Un segnale di forte dinamismo per il settore delle compravendite, con Volterra che si posiziona anche leggermente al di sopra della media provinciale di Pisa, che si ferma a 1.933 euro/mq. Di contro, il mercato degli affitti a maggio 2025 presenta un quadro differente. Il prezzo medio richiesto si è attestato a 7,68 euro al mese per metro quadro, registrando una diminuzione del 20,74% rispetto ai 9,69 euro mensili/m² di maggio 2024. Questo calo riporta i valori lontano dal picco massimo degli ultimi due anni, toccato a marzo 2024 con 10,65 euro/mq, avvicinandosi invece al minimo di 6,63 euro mensili/mq di agosto 2023. Inoltre, il costo degli affitti a Volterra si mantiene significativamente inferiore alla media provinciale di Pisa, che si attesta a 11,8 euro mensili/mq. Il mercato immobiliare residenziale di Pomarance ha chiuso il mese di maggio evidenziando una tendenza al ribasso sia per i prezzi di vendita che per i canoni di affitto. Per quanto riguarda le compravendite, a maggio 2025 il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali si è attestato a 977 euro al metro quadro, - 10,20% se confrontato con maggio 2024. Anche il settore degli affitti ha mostrato una flessione. A maggio 2025, il costo medio mensile richiesto per gli immobili residenziali in locazione è stato di 8,37 euro al metro quadro. Si tratta di una diminuzione del 9,02%.

I.P.