Sicurezza, giro di vite. Daspo e ufficio mobile: "Controlli potenziati"

Daspo urbano per chi ha partecipato alle risse, maggiori controlli nei fine settimana estivi e un ufficio mobile dei carabinieri che staziona in aree sensibili della città. Oltre ad un’ordinanza per limitare la somministrazione di alcol in alcune fasce orarie. Sono alcune delle misure che sono state concordate ieri al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dopo gli episodi che si sono verificati a Pontedera nella notte tra sabato e domenica, durante e dopo la Notte Bianca. I componenti del Comitato hanno prima rivolto un pensiero di cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo che in quella stessa notte ha perso la vita in un incidente stradale. Successivamente è stata espressa gratitudine per le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, augurando una pronta guarigione ed una rapida ripresa del servizio agli agenti feriti nel tentativo di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

"Ho ringraziato sua eccellenza il prefetto per aver tempestivamente dato riscontro alla mia richiesta di aggiornare i lavori del tavolo in merito alla sicurezza della città e affrontare congiuntamente ogni possibile azione per contrastare le cause che hanno portato agli intollerabili avvenimenti di sabato notte" ha detto il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. "Secondo le prerogative attribuite dalla legge alle Forze di Polizia – spiega il primo cittadino – mi è stato confermato che, oltre a quanto di stretta competenza dell’autorità giudiziaria, è in istruttoria l’adozione di misure amministrative, compreso il Daspo urbano del Questore, nei confronti dei soggetti identificati come partecipanti alla rissa e alle azioni violente che hanno posto in pericolo la sicurezza urbana e turbato l’ordine pubblico. Alcuni gruppetti più o meno organizzati che si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche e inaccettabili sono attenzionati ed oggetto di attività investigativa dedicata".

E ancora. "Per quanto riguarda l’attività così detta ordinaria – illustra Franconi – vengono confermati i servizi di presidio delle zone più critiche accompagnate da un ulteriore potenziamento dei servizi nei fine settimana estivi. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha inoltre messo a disposizione del territorio di Pontedera un ufficio mobile che staziona a turno in alcune aree sensibili della città". Il sindaco Franconi ha riferito che sta lavorando anche ad una ordinanza sperimentale e temporanea che vieti, dalle 21 alle 6 la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine. La somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro potrà comunque avvenire a condizione che il consumo avvenga esclusivamente all’interno dei locali e/o nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate.