Inclusione e benessere a scuola. Nasce il Giardino dei sensi

Lunedì alle 12 sarà inaugurata la nuova stanza multisensoriale "Il Giardino dei Sensi" presso la scuola primaria Don Milani in via Poliziano a San Miniato Basso. Un progetto innovativo, ispirato alla filosofia Snoezelen, nato per promuovere il benessere, l’apprendimento e l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.

La realizzazione di questo spazio è stata resa possibile grazie al contributo del Rotary Club di San Miniato, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e dell’Azienda Speciale Farmacie, con il supporto del Comune di San Miniato che ha provveduto ai necessari lavori di adeguamento dell’impianto elettrico. La stanza, dotata di luci soffuse e colorate, pannelli tattili, proiettori, piattaforma vibroacustica e materiali sensoriali, sarà uno spazio protetto e accogliente pensato per stimolare i cinque sensi e favorire l’espressione emotiva, la concentrazione e il rilassamento.

L’ambiente è stato progettato per offrire agli alunni un’esperienza educativa più coinvolgente e inclusiva. "Questa stanza testimonia la nostra volontà di costruire una scuola realmente inclusiva e attenta al benessere di ogni singolo alunno dice Andrea Fubini, dirigente scolastico –. È un ambiente che permette a tutti, e in particolare agli studenti con bisogni speciali, di apprendere, rilassarsi ed esprimersi attraverso i sensi".

"La Fondazione – aggiunge il presidente Giovanni Urti - persegue l’obiettivo di dare risposte concrete laddove esiste un bisogno e in modo particolare se questo riguarda i bambini. Questa bella iniziativa, tanto più significativa perché unisce nel comune intento solide realtà del nostro territorio, conferma la sensibilità della nostra comunità su valori condivisi di prossimità e di inclusione".