Riaperto viale Lorenzini: "Buon lavoro di squadra"

VOLTERRAIl Comune di Volterra informa che, a partire da oggi, 26 giugno, viale Lorenzini sarà riaperto al traffico veicolare a doppio senso di marcia, con un anticipo di circa un mese rispetto alla data prevista dall’ordinanza originaria, che fissava la riapertura al 31 luglio. A partire da oggi saranno revocate tutte le limitazioni alla circolazione adottate nei mesi scorsi. Viale D’Annunzio tornerà percorribile a doppio senso di marcia e saranno riattivati i varchi ztl di Porta a Selci e Porta Fiorentina.

"Questa importante riapertura rappresenta il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, enti e imprese, ed è stata resa possibile grazie all’intervento congiunto di più soggetti - sottolinea il sindaco Giacomo Santi - Dopo una prima fase di messa in sicurezza realizzata dal Comune di Volterra, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa ha coordinato la realizzazione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato, fondato su micropali e tiranti, indispensabile per ristabilire la stabilità dell’area interessata dal crollo del muro di San Felice, avvenuto il 5 maggio 2024". È già stato finanziato il secondo lotto dei lavori, che prevede il rivestimento in pietra del muro, il cui avvio sarà definito al termine delle procedure di gara. Per motivi di sicurezza, restano interdette la scalinata e la chiesina situate nelle immediate vicinanze del cantiere. Nel frattempo, la Provincia di Pisa ha eseguito il ripristino della fognatura situata sopra l’arco delle Fonti di San Felice e ha completato l’asfaltatura dell’intero tratto di Viale Lorenzini, ad eccezione della porzione direttamente interessata dai lavori, che sarà oggetto di un successivo intervento. Sono inoltre in corso le opere di sistemazione del muro di contenimento all’ingresso della scuola Carducci. Mentre la Tim sta riparando un guasto sulla linea in prossimità della rotatoria di Viale Lorenzini. "L’amministrazione comunale rivolge un sincero ringraziamento alla Soprintendenza di Pisa, alla Regione Toscana, alle ditte esecutrici che hanno operato con grande professionalità anche in condizioni meteorologiche difficili, e agli uffici comunali, che si sono attivati con tempestività per rendere possibile la riapertura in tempi brevissimi, a poche ore dalla comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza - riprende il sindaco Santi - Un ringraziamento particolare va a tutta la cittadinanza, per la pazienza, la fiducia e la collaborazione dimostrate nel corso di questi mesi complessi e delicati".