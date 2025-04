Il colle e il ponte pasquale. Tanti i visitatori in arrivo

In questa prima parte di ponte pasquale, Volterra sta già vivendo un buon afflusso di visitatori. Le strade, le viuzze, le piazze, i musei e i monumenti iconici sono animati da visitatori che desiderano scoprire le bellezze storiche e culturali della città. Tuttavia, non si può parlare ancora di un vero e proprio boom di presenze, parola dell’associazione Albergatori. Ma i numeri delle presenze testimoniano un bel fermento, tanto che regna un sentimento di soddisfazione tra gli addetti ai lavori. Buone presenze di turisti che, ed è piuttosto lapalissiano, scacciano via quell’aura di timori, legittimi, che hanno aleggiato in maniera forte proprio sulle rotte turistiche in direzione Volterra, data la decisione di tenere chiuso viale Lorenzini, nonostante le richieste giunte da più parti per riaprire la strada durante i ponti festivi, proprio a partire da Pasqua.

"La città si sta già animando in vista dell’arrivo dei turisti, pronta a offrire un’esperienza unica all’insegna della cultura, dell’arte e del buon cibo – sottolinea il sindaco Giacomo Santi – Nonostante qualche inevitabile impedimento legato all’afflusso e alla logistica, l’organizzazione è già all’opera per garantire a tutti la possibilità di vivere appieno la bellezza e l’autenticità di Volterra, in un’atmosfera accogliente e ricca di suggestioni".

"I turisti ci sono in città - sottolineano dal consorzio turistico - e c’è in città un buon movimento. Gli stranieri erano già arrivati nei giorni. Da tenere in considerazione le previsioni meteo per la Pasquetta, soprattutto per quanto riguarda il turismo italiano che è più incline a muoversi in base al tempo". Per la direttrice del consorzio turistico, Claudia Bolognesi, "la nuova viabilità che è stata studiata ad hoc per i ponti festivi, potrebbe aiutare a evitare problemi nella circolazione dei mezzi o situazioni particolari di traffico ingolfato". L’associazione Albergatori di Volterra esprime soddisfazione. "Non possiamo parlare di boom, ma i turisti ci sono, eccome – spiega per l’Associazione Patrizio Giannelli – stiamo reggendo bene, nonostante il fatto che abbiamo iniziato a lavorare più tardi, in considerazione della data della Pasqua. Le prenotazioni stanno andando abbastanza bene. Non sto parlando di un sold out, ma di un buon numero di prenotazioni che per noi crea soddisfazione".