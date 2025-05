Strade, mura, frane e tasse. Tutte le scelte del Comune

VOLTERRA

Si è recentemente tenuto il consiglio comunale di Volterra, un momento importante per discutere di vari temi che riguardano la città e i suoi cittadini. Partiamo dalla frana sulla Ss 68: Anas ha annunciato che entro maggio sarà pronto un primo progetto per la nuova strada, e l’amministrazione ha chiesto che questo progetto venga presentato anche a Volterra, coinvolgendo così cittadini e amministratori. I tempi di realizzazione sono ancora incerti, ma si continua a monitorare la situazione. Passiamo all’approvazione delle tariffe Tari 2025. Il consigliere di maggioranza Lorenzo Pazzagli ha spiegato che gli aumenti sono dovuti al piano tariffario approvato l’anno scorso e "non sono decisi dall’amministrazione, che si limita a riscuotere le tasse. Inoltre, il Governo ha introdotto uno sconto del 25% per i redditi bassi, ma ha anche aumentato di 6 euro l’importo per tutte le utenze per coprire questa misura". Per facilitare i cittadini, il Comune ha deciso di mantenere tre rate di pagamento e le agevolazioni per i nuovi residenti. Durante il dibattito, sono state espresse preoccupazioni sulla diminuzione della raccolta differenziata, che richiede più sforzi di informazione e possibili sanzioni per chi sbaglia. L’amministrazione ha anche annunciato l’intenzione di incontrare RetiAmbiente per trovare soluzioni che possano ridurre i costi della tassa. Il consiglio ha approvato il rendiconto dell’anno 2024, che si è chiuso con un avanzo di gestione. Nonostante le difficoltà legate a minori trasferimenti e obblighi di accantonamento, l’ente è riuscito a mantenere i livelli di esercizio degli anni precedenti, anche grazie a spese impreviste come la messa in sicurezza delle strade comunali, a causa dei recenti eventi atmosferici. È stato anche approvato un debito fuori bilancio per la sistemazione urgente di una strada.

Infine, si è discusso di una mozione della minoranza sul monitoraggio della cinta muraria cittadina. La mozione, "pur condivisibile nelle premesse, presentava un problema di forma che la rendeva inammissibile, poiché prevedeva un impegno di spesa – scrive la maggioranza. L’assessora Ilaria Bacci ha confermato che è già in corso uno studio con l’Università di Pisa per individuare le zone a rischio, mentre l’assessore Davide Bettini ha ricordato gli interventi fatti in passato per "valorizzare le mura etrusche per renderle fruibili".