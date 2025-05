La prima tisana con la ciliegia Igp. Presentazione al salone delle terme

CASCIANA TERMEDue territori che fanno sistema, che creano sinergia unendo le loro eccellenze. Ecco che due luoghi allo stesso tempo austeri e accoglienti hanno tenuto a battesimo nella giornata di venerdì la nuova tisana della Royal Tea, la tisana alla ciliegia di Lari Igp. Nel Salone delle Terme Francesco Lenzi e Filippo Dodero, soci della società di Fauglia, hanno illustrato agli operatori presenti, operatori provenienti dal mondo della grande distribuzione, il perché hanno scelto di puntare nella realizzazione di un nuovo prodotto che sfruttasse le qualità e le caratteristiche di un prodotto di eccellenza del nostro territorio. Il sindaco di Casciana Terme Lari Paolo Mori e l’assessore al turismo e all’agricoltura si sono detti soddisfatti di questo legame appena costruito tra una delle aziende leader nel settore alimentare con al centro della sua attività la produzione di infusi, tè e camomilla e la ciliegia di Lari reduce dalla conquista di un ambito riconoscimento quale quello della certificazione Igp.

Per Catia Fantozzi presidente del comitato della Ciliegia di Lari Igp questa è una grande opportunità per diffondere l’immagine di questo importante prodotto frutto della principale attività di Lari ed è anche un nuovo modo per fruire della bontà e delle qualità della ciliegia. Al Castello di San Ruffino cerimonia e cerimonieri si sono poi trasferiti a tavola per suggellare la nascita della tisana alla ciliegia Igp con un menu preparato dallo chef Camillo Contaldi che ha impiegato in tutte le preparazioni previste dal menù proprio la tisana alla ciliegia. Tisana alla ciliegia di Lari Igp che presto comparirà su tutti gli scaffali di super e ipermercati di tutta Italia.