Un paese, tanti palcoscenici: "Raffica di oltre 70 eventi"

Ogni paese sarà protagonista: Selvatelle, Morrona, La Rosa, Chientina, Soiana, Soianella, Terricciola. Un palcoscenico a cielo aperto. Musica, cultura, tradizioni, sapori. Oltre 70 eventi animeranno il territorio comunale, da maggio a dicembre, trasformando ogni angolo in un’esperienza da vivere e condividere. Un programma ricco, trasversale, pensato per tutti (la borchiere è in distribuzione): famiglie, giovani, turisti, residenti, visitatori, appassionati di arte, musica, storia, vino, natura.

Non un semplice cartellone di eventi – viene spiegato – ma un vero progetto di rilancio culturale e sociale, che attraversa tutto il territorio: dalle piazze alle colline, dalle cantine ai borghi. Un mosaico di eventi che racconta l’anima di Terricciola, fatta di persone, storie, tradizioni e voglia di stare insieme. Spettacoli, concerti, feste popolari, degustazioni, laboratori, passeggiate, mercatini, mostre d’arte. Cuore del progetto è, appunto, la nuova brochure interattiva, disponibile in italiano e in inglese, in distribuzione nei bar, nei ristoranti, nelle strutture ricettive e nei punti strategici del territorio. Una brochure pensata per essere pratica, moderna e accessibile. Al suo interno, una selezione degli eventi in programma da maggio a settembre e un QR code che – una volta scannerizzato con il cellulare - apre le porte a un calendario aggiornato in tempo reale con tutti gli eventi in programma. Una semplice scansione per sentirsi subito parte di un’esperienza viva, dinamica e in continuo movimento.

Alcune date da segnare: il 7 giugno la Notte Bianca; da giugno a settembre - Concerti all’imbrunire curati dal Conservatorio Mascagni di Livorno; il 4 luglio concerto di Alexx Hermánn a Villa di Montemurlo; il 6 e 7 settembre la 59esima Festa dell’Uva e del Vino; nei weekend dal 27 settembre al 12 ottobre la 37esima Sagra della Lepre e del Cinghiale a Selvatelle. "Quello che presentiamo non è solo un calendario di eventi – spiega il sindaco, Matteo Arcenni - ma un vero e proprio investimento culturale e sociale, che parla dell’identità di Terricciola e della volontà di farla crescere. Vogliamo che chi vive qui, chi rientra, chi arriva per la prima volta, trovi qualcosa che lo emozioni, lo sorprenda, lo faccia sentire parte di qualcosa di autentico".