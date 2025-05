Regolamento Ue anti-deforestazione: "Importante escludere le concerie"

Oltre la crisi, c’è altro che preoccupa il mondo conciario che rischia di essere fortemente penalizzato dal Regolamento Ue anti-deforestazione. "Forza Italia è in prima linea al fianco dei conciatori, un settore primario della nostra economia", dice il capogruppo azzurro al consiglio regionale Marco Stella che evidenzia "la congiuntura estremamente complicata e lo scenario molto preoccupante, dove spiccano le possibili conseguenze che il comparto della pelle può subire dall’entrata in vigore, prevista a fine anno, del Regolamento Ue anti-deforestazione". "Questo regolamento si pone obiettivi di sensibilità ambientale che i conciatori condividono - ricorda Stella -. Ma la formulazione del testo prevede che gli operatori che commercializzano pelli bovine nell’Unione Europea debbano verificarne la provenienza da aree non deforestate, richiedendo l’applicazione di strumenti di tranciabilità a oggi assolutamente non adeguati e inadatti a soddisfare, in tempi strettissimi, requisiti inutilmente severi e stringenti. Il rischio concreto è che queste norme impediscano alle concerie di svolgere il loro lavoro. Ringraziamo il ministro Pichetto, che ha sempre sostenuto la necessità di escludere l’industria conciaria dal campo di applicazione di questo regolamento".

C. B.