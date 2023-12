Toscana, dal 2024 aumenta l'addizionale Irpef. Cosa cambia, chi pagherà di più e quanto

Firenze, 20 dicembre 2023 – Mancano 200 milioni per la sanità e la Regione corre ai ripari con l'aumento dell'Irpef. La manovra andrà al voto finale in aula venerdì 22 dicembre e come regalo di Natale 600mila toscani si troveranno a pagare più tasse nel 2024.

La misura va a colpire chi guadagna più di 2.333 euro lordi il mese, pari a 28mila euro l'anno. L'addizionale regionale diventerà infatti massima, con aliquota al 3,33%, dagli attuali 1,73%, per chi ha redditi oltre i 50mila euro e salirà da 1,68 a 3,32% per la fascia tra 28mila e 50mila euro lordi l'anno. Questo a partire dal 2024, ma gli aumenti potrebbero poi essere confermati anche per il 2025 e il 2026.

La Toscana non è sola ad applicare l'aliquota più alta. Già nel 2023 l'hanno prevista per i redditi più alti Campania, Lazio e Piemonte. Ben più virtuose la Lombardia, con aliquote che quest'anno vanno da un minimo di 1,23 ad un massimo di 1,73% per redditi oltre i 50mila, e il Veneto, dove è prevista un'aliquota unica a 1,23%.

Cosa cambia dal 2024

Se l'aumento dell'addizionale regionale verrà approvato, le aliquote per il 2024, secondo i previsti scaglioni di reddito, uguali per tutte le regioni, saranno le seguenti:

1,42% , invariata, per la fascia da 0 a 15 mila euro

, invariata, per la fascia 1,43% , invariata, da 15 a 28 mila euro

, invariata, 3,32% , dall’1,68% del 2023, nella fascia di reddito tra i 28mila e i 50mila euro

, dall’1,68% del 2023, nella fascia di reddito 3,33%, aliquota massima applicabile, dall'1,73% del 2023, oltre i 50mila euro.

A quanto ammontano gli aumenti

Chi ha un reddito sopra i 28mila euro, dovrà sborsare dunque un importo maggiore di Irpef. Per farsi un'idea, considerando tre redditi coinvolti dal cambio di aliquota, gli aumenti saranno di:

10 euro al mese per chi ha un reddito di 35mila euro l'anno

per chi ha un reddito di 30 euro al mese per chi ha un reddito di 50mila euro l'anno

per chi ha un reddito 90 euro al mese per chi ha un reddito di 100mila euro

Quando è stata introdotta in Italia l'addizionale regionale

L'addizionale regionale all’Irpef è stata istituita dal decreto legislativo 446 del 1997. Secondo il decreto, l'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno è dovuta l'Irpef, al netto delle detrazioni e del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all’estero. L'aliquota massima applicabile da Regioni e Province autonome è fissata dallo Stato. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale era stata fissata allo 0,5% su tutto il territorio nazionale. La maggiorazione a decorrere dal 2015 non poteva essere superiore a 2,1 punti percentuali. Oggi l'aliquota massima è il 3,33%.