Irpef 2024, in Toscana tassa più cara per il 27% dei contribuenti. Di quanto? Ecco la simulazione

Firenze, 20 dicembre 2023 – L'addizionale regionale è destinata ad aumentare in Toscana per i redditi sopra i 28mila euro. Più tasse dunque per i cittadini toscani a partire dal 2024, con l'obiettivo di recuperare risorse per la sanità. Abbiamo chiesto a Nicola Sciclone, direttore di Irpet, l’Istituto regionale per la programmazione economica, quanti e quali saranno i contribuenti interessati dall'aumento.

Irpef 2024, in Toscana 573mila contribuenti subiranno aumenti

Direttore, quanti saranno i toscani che dovranno pagare più Irpef nel 2024?

«Circa 573mila su un totale di due milioni e 150mila che pagano l’addizionale regionale. In cifre, il 73 per cento dei toscani non subirà l'aumento, il restante 27 per cento sì».

Quali sono le fasce di reddito interessate?

«Dal 2024 gli scaglioni Irpef per la riforma della delega fiscale si riducono da quattro a tre: da zero a 28mila euro di reddito lordo annuo, dai 28mila ai 50mila e sopra i 50mila. Nel primo scaglione non cambia niente. I contribuenti continueranno a pagare in media 240 euro l'anno di addizionale regionale».

Nicola Sciclone, direttore Irpet

E nei due scaglioni sopra i 28mila euro?

«Nella fascia tra 28mila e 50mila euro, l'aumento delle aliquote comporterà un incremento medio di 117 euro l'anno, in quanto si passerà da 524 euro a 641 euro di addizionale regionale prelevata annualmente. Il grosso dell'aumento lo subirà chi ha un reddito superiore a 50mila euro l'anno. In questo caso verserà di addizionale regione, di media, 1.012 euro in più, passando dagli attuali 1.478 euro a 2.490 euro annui».

Possiamo fare qualche simulazione?

«Un contribuente che dichiara 35mila euro di reddito pagherà 116 euro l'anno in più, chi dichiara 50mila pagherà 364 euro l'anno in più. Chi invece ha un reddito di 75mila euro, subirà 767 euro di aumento di addizionale regionale, ai 100mila euro l'aumento è di 1.171 euro».

L'addizionale regionale non è dovuta se non si deve pagare l'Irpef. Quanti sono coloro che in Toscana non la pagano?

«Sono 115mila. Si tratta di lavoratori con partita Iva che hanno il regime forfettario. Quindi professionisti, quali avvocati, commercialisti e notai. Loro non subiranno aumenti in quanto non pagano l’addizionale».