Toscana, 170 milioni per sostenere le Pmi. Al via i finanziamenti della Banca europea degli investimenti

Firenze, 13 marzo 2025 – Un pacchetto di finanziamenti da 160 milioni di euro, stanziati dalla Bei, la Banca europea degli Investimenti, a cui si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana per l’abbattimento degli interessi. È questa la misura destinata a sostenere gli investimenti e il fabbisogno di capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese toscane, presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

I beneficiari delle risorse

I fondi Bei sono rivolti alle 321 imprese selezionate attraverso i bandi Ricerca e Sviluppo 2023, che potranno accedere alla linea di credito della Bei a partire dal 17 marzo 2025, confermando l'opzione esercitata in sede di domanda per finanziare i propri investimenti in attività produttive, ricerca, innovazione e capitale circolante.

Grazie ad un recente avviso pubblico, la Regione Toscana ha individuato gli istituti bancari che concederanno i finanziamenti, ovvero Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Cambiano, Cambiano Leasing e BCC Banca Iccrea, che opererà in favore delle 12 Bcc toscane aderenti al gruppo Bcc Iccrea e alla Federazione Toscana delle Bcc.

“Bei vicina alle imprese del territorio”

«La Bei conferma la sua vicinanza al tessuto imprenditoriale italiano, contribuendo alla competitività delle Pmi e allo sviluppo sostenibile», ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea degli investimenti.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore all’economia e al turismo, Leonardo Marras, hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare il sistema produttivo toscano: «Vogliamo migliorare la competitività delle nostre imprese, sostenendo gli investimenti per ampliamento, diversificazione e transizione ecologica, tecnologica e digitale».

Oltre ai 10 milioni per abbattere gli interessi, la Regione ha stanziato ulteriori 30 milioni di euro di Fondi europei di sviluppo regionale, di cui tre destinati alle aziende situate nelle aree interne.

Come accedere ai fondi

I finanziamenti sono destinati a micro, piccole e medie imprese che operano in settori strategici come manifatturiero, turismo, ricerca e sviluppo. Le richieste di agevolazione dovranno essere presentate online tramite il sistema informativo di Sistema Fondi Toscana e saranno gestite da Sviluppo Toscana.

Per accedere ai finanziamenti, le imprese devono presentare progetti con un valore compreso tra 70mila e 5 milioni di euro (90 mila euro per i bandi Ricerca e Sviluppo). Il contributo della Regione per l’abbattimento degli interessi sarà concesso in un’unica soluzione, coprendo fino all’80% dell’importo per i progetti di investimento e fino al 90% per quelli legati all’azione climatica.

Per i nuovi bandi destinati agli investimenti produttivi, la sovvenzione massima sugli interessi non potrà superare i 30 mila euro per progetto. Inoltre, le imprese potranno ottenere un rimborso fino a 12mila euro per le garanzie richieste dalle banche.

Una volta ottenuto il finanziamento, le aziende avranno 15 mesi di tempo per realizzare il loro progetto.