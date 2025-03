Confartigianato Firenze: le priorità per le pmi tra rilancio del Made in Florence e tagli alla burocrazia

Firenze, 11 marzo 2025 - Confartigianato Firenze lancia le sue priorità per sostenere le piccole e medie imprese del territorio, puntando su tre pilastri fondamentali: la promozione di un marchio 'Made in Florence', il monitoraggio delle infrastrutture e una burocrazia comunale più snella.

"Il rilancio di un marchio 'Made in Florence', identificativo di un circuito d'eccellenza con un'adeguata promozione non solo in italiano", è una delle proposte avanzate da Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze. L'obiettivo è valorizzare le imprese locali che portano avanti tradizioni artigianali e di qualità, offrendo loro maggiore visibilità anche a livello internazionale.

Un altro punto cardine riguarda le grandi opere infrastrutturali che interessano Firenze. Vavolo ha evidenziato la necessità di "un cronoprogramma dei lavori pubblici per monitorare tav, aeroporto e tramvia", sottolineando l'importanza di una pianificazione chiara e trasparente per evitare disagi e favorire uno sviluppo urbano coerente con le esigenze delle imprese.

Infine, la presidente ha lanciato la proposta di un "piano burocrazia comunale zero per le pmi del territorio riducendo adempimenti e tempi", una misura che punta a semplificare i processi burocratici per agevolare le attività produttive e commerciali locali.

"La città è a un punto di svolta nella sua storia recente", ha dichiarato Vavolo, evidenziando una "crisi profonda che investe tutto il tessuto urbano, con il calo degli abitanti e il crescente numero di imprese che chiudono a fronte delle poche che aprono". Secondo la presidente, l'artigianato rappresenta "un fattore di resistenza rispetto alla penetrazione di un modello che non è 'di Firenze'".

Con queste proposte, Confartigianato Firenze si pone l'obiettivo di preservare l'identità produttiva del territorio, favorendo la crescita delle pmi e contrastando le difficoltà che oggi minacciano il tessuto economico locale.