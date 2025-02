I gioielli di Penko agli Oscar, Confartigianato Firenze: "Successo per artigiani"

Firenze, 5 febbraio 2025 - "Dietro a quei dettagli, che spiccano sullo schermo e mostrano qualcosa in più dei singoli personaggi, ci sono mani artigiane che hanno creato la bellezza che prima non c'era, c'è una lavorazione attenta e precisa, dalla scelta dei materiali alla tecnica, ci sono anni e anni passati a imparare in bottega e poi a trasmettere, perché un mestiere si perpetui. È un successo per la Bottega Orafa Paolo Penko, ma anche per tutti gli artigiani fiorentini, per tutte le nostre botteghe che non sono solo una vetrina del passato ma un'eredità viva."

Lo affermano la presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Serena Vavolo, e il Segretario generale, Jacopo Ferretti. Sono oltre 500 i gioielli realizzati dalla Bottega Orafa Paolo Penko per il film "Conclave" di Edward Berger, che ha ricevuto otto nomination agli Oscar, tra le quali quella per i costumi.

Gioielli artigianali al centro dell'attenzione

I gioielli di Penko sono stati tutti creati con tecniche artigiane, tra cui la fusione a cera persa, il traforo, l'incisione e il penkato, una lavorazione tutta "made in Penko", che prevede un trattamento esclusivo della superficie dei metalli preziosi, fino a dar loro un effetto quasi tridimensionale, tipico delle incisioni a bulino della tradizione.

"È un messaggio straordinario - sottolineano da Confartigianato Imprese Firenze -: con la fatica del lavoro manuale e scegliendo l'autenticità della tradizione artigiana si può arrivare ovunque, in alto, anche agli Oscar".