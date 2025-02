Il Magnifico sbarca a Sanremo, premio per la migliore giovane rassegna culturale del 2024

Firenze, 3 febbraio 2025 – Dal cuore di Firenze alla ribalta nazionale: Il Magnifico, festival culturale che celebra il talento emergente, sbarca a Sanremo per ricevere un prestigioso riconoscimento. Il 15 febbraio, nella cornice di Casa Sanremo, il direttore artistico Leonardo Margarito riceverà il premio come migliore giovane rassegna culturale del 2024 dalle mani del presidente della principale area hospitality del Festival della Canzone Italiana.

Un traguardo che conferma la crescita di un evento nato per dare spazio alle nuove generazioni e che, in soli tre anni, ha triplicato il pubblico. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Confcommercio, Il Magnifico ha costruito un ponte tra passato e futuro, ispirandosi alla figura di Lorenzo de’ Medici per valorizzare il talento in tutte le sue forme, dalla musica alla danza, dalla letteratura alla comunicazione digitale.

Un festival giovane che punta in alto

Dietro al successo de Il Magnifico c’è una squadra di under 35 guidata da Leonardo Margarito, affiancato dal produttore cinematografico Matteo Cichero e dall’Associazione Culturale Visione. L’ultima edizione, a novembre 2024, ha visto il festival animare il centro storico di Firenze con mostre, visite guidate e incontri, culminando nella cerimonia finale nella storica Sala del Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

A premiare i giovani talenti c’erano nomi di spicco come i BNKR44 (reduci dal Festival di Sanremo 2024), la prima ballerina della Scala Martina Arduino e il content creator Daniele Giannazzo. Il simbolo del riconoscimento? Una riproduzione del sigillo epistolare di Lorenzo Il Magnifico, realizzata dalla Bottega Orafa Paolo Penko, eccellenza fiorentina recentemente nominata agli Oscar per i gioielli del film Conclave.

L’approdo a Sanremo e un nuovo libro per celebrare il festival

Il legame con la città ligure non si ferma alla premiazione. Durante la settimana sanremese, nel salotto culturale di Casa Sanremo Writers, sarà presentato Un viaggio Magnifico, libro edito da Casa Sanremo Edizioni e firmato da Carmine Pelosi, che racconta l’esperienza del festival fiorentino.

“Sarà un momento toccante per me, per il mio team e per chi ci ha sostenuto”, ha dichiarato Leonardo Margarito. “La nostra energia sta contagiando sempre più persone, e anche a Sanremo se ne sono accorti. Continueremo a lavorare per rendere questo progetto sempre più grande”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Sono orgoglioso che questa iniziativa, animata da giovani di straordinario talento, abbia trovato eco anche a Sanremo. È un riconoscimento che dà lustro non solo al festival, ma a tutta la Toscana”.

Con questo premio, Il Magnifico si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, dimostrando che Firenze non è solo culla della storia, ma anche fucina di futuro.

Gab.Man.