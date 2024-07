Casa in Toscana, i single sono i nuovi protagonisti del mercato immobiliare

Firenze, 1 luglio 2024 – L'epoca in cui l'acquisto di una casa era legato al matrimonio o alla convivenza è ormai lontana. Oggi sono sempre più i single a guidare il mercato immobiliare, dimostrando di avere la capacità economica per acquistare immobili, spesso senza bisogno di un mutuo. Questo è quanto emerge dall'ultimo studio del gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite del 2023 con particolare attenzione al profilo degli acquirenti.

Aumentano i single che acquistano casa, anche senza mutuo

Tra le grandi città analizzate, Firenze si distingue per un aumento degli acquirenti single, che rappresentano oltre il 45% del totale delle transazioni immobiliari, contro il 54,9% delle famiglie. Praticamente, quasi una compravendita su due in città viene effettuata da single, una percentuale che supera ampiamente la media nazionale del 33,4% e colloca Firenze al secondo posto tra le grandi città italiane per questa categoria di acquirenti, subito dopo Milano, dove i single rappresentano il 49,6% degli acquirenti.

L'indagine rivela che il 78,4% dei single acquista casa per farne la propria abitazione principale, una percentuale superiore rispetto al 71,2% delle famiglie. Inoltre, il 17,7% dei single investe in immobili per generare reddito, una quota leggermente inferiore rispetto al 20,2% delle famiglie.

Per quanto riguarda le tipologie di abitazioni acquistate, il trilocale è la scelta preferita dai single, con il 36,5% delle compravendite, una cifra superiore rispetto al 33,3% delle famiglie. Anche il bilocale è molto richiesto dai single (31,7%), mentre una quota significativa, quasi il 13%, preferisce soluzioni indipendenti o semi-indipendenti. Inoltre, circa l'11% dei single opta per l’acquisto di quadrilocali.

Un dato interessante riguarda le modalità di finanziamento: nel 2023, il 48% delle famiglie ha acquistato casa con l'ausilio di un mutuo, mentre tra i single questa percentuale scende al 40,3%. Nel 2022 entrambe le categorie registravano percentuali più alte di acquisti con mutuo, influenzate dall'aumento dei tassi di interesse.

I prezzi degli immobili in Toscana

Secondo i dati di Immobiliare.it, a maggio 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.524 euro al metro quadro, un prezzo pressoché stabile (+0,32%) rispetto ad un anno fa. Negli ultimi due anni, il prezzo medio nella regione Toscana ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese di maggio 2024, mentre il prezzo richiesto più basso è stato ad agosto 2022: 2.462 euro al metro quadro.

Per quanto riguarda invece le locazioni a maggio 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 16,54 euro al mese per metro quadro, con un aumento di oltre il 14% rispetto a giugno 2023. Prendendo in considerazione gli ultimi due anni, il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato ottobre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 13,35 euro al mese per metro quadro.

Lucca città più cara per le compravendite, Firenze per gli affitti

Nel corso del mese di maggio 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella regione Toscana è stato più alto nella provincia di Lucca, con 3.326 euro al metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella provincia di Pistoia, con una media di 1.497 euro al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto della regione Toscana è stato più alto nella provincia di Firenze, con 20,32 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella provincia di Arezzo, con una media di 7,78 euro al mese per metro quadro.