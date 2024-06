Case al mare, a Forte dei Marmi tra le più costose in Italia: oltre 10mila euro al metro quadrato

Forte dei Marmi, 26 giugno 2024 – Prezzi salatissimi per le case al mare. Con Forte dei Marmi che ancora detiene il primato per il maggior valore del mattone e la vicina Viareggio che invece si distingue per lo sbilanciamento delle cifre tra la fascia vicino alla spiaggia e il centro-periferia. Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, ha infatti esaminato i prezzi degli immobili in alcune delle più rinomate mete marine del Bel Paese e ha messo a confronto il budget necessario per comprare entro i 5 minuti a piedi dalla spiaggia con quello richiesto oltre questo raggio.

Tra le destinazioni esaminate, Forte dei Marmi è di gran lunga la più onerosa, indifferentemente che si acquisti vicino o lontano dal mare. Per assicurarsi un’abitazione a distanza di passeggiata dalla spiaggia nella prestigiosa località toscana servono infatti, mediamente, oltre 10mila euro al metro quadrato, cifra che si abbassa a 8.681 euro al metro quadrato se però si superano i 5 minuti a piedi.

Sul secondo gradino del podio si trova Sorrento, dove il budget richiesto per comprare in prossimità dei lidi ammonta, in media, a 7.988 euro al metro quadrato, mentre si scende fino a poco oltre i 7.400 euro se si punta su case più lontane dal mare. In tutte le località oggetto dello studio quindi le case situate vicino alla spiaggia costano mediamente di più rispetto a quelle ubicate oltre questo perimetro.

Il primato, in questo senso, spetta appunto a Viareggio, città nella quale comprare un immobile in prossimità della spiaggia costa attualmente addirittura il 67,1% in più che acquistarlo a una distanza superiore. Nel primo caso, la spesa richiesta è pari a 4.589 euro al metro quadrato (con possibilità di valutazioni superiori se la vista mare è assicurata), mentre nel secondo è di poco inferiore a 2.750 euro. In ogni caso dal 2019 le variazioni dei prezzi nelle varie località hanno evidenziato un incremento diffuso dei costi delle case, sia di quelle fronte mare sia di quelle più periferiche, complice il crescente interesse, dopo il periodo di pandemia, ad avere un immobile vacanziero con spazi di affaccio.

Francesca Navari