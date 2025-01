Gli aiuti per le famiglie. Scuola, nuovi nati e sport: ecco bonus e agevolazioni

Firenze, 6 gennaio 2025 - Tra le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2025 diverse riguardano le famiglie, che sono circa 1,6 milioni in Toscana e oltre 386mila in Umbria. Ecco quali sono le principali novità.



Bonus bebè – Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025. Per ricevere il contributo l’Isee familiare non deve superare i 40mila euro annui.



Congedo parentale – Ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.



Bonus asili nido – Per i nati dal 2024 in nuclei con redditi Isee inferiori a 40mila euro, il beneficio sarà portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene inoltre confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito Isee utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

Esonero contributivo mamme lavoratrici – Il bonus mamme lavoratrici è stato confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario. Si tratta di uno sgravio contributivo che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. Il bonus è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40mila euro annui.



Aumento detrazioni per scuole paritarie – Innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie.



Fondo dote famiglia – A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici è istituito il «Fondo dote famiglia» (30 milioni per il 2025) dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro.



Carta «Dedicata a te» – È stata rifinanziata la carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con Isee fino a 15mila euro. L’importo della carta sarà definito da un nuovo decreto ministeriale. È stata inoltre incrementata, in via permanente, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.



Fondo di garanzia mutui per la prima casa – Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.