Bonus elettrodomestici 2025, sono 40mila i potenziali beneficiari in Toscana

Firenze, 17 dicembre 2024 – Nel primo semestre del 2024 i mutui per investimenti in abitazioni hanno registrato nella regione una flessione del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto emerge dai dati di Bankitalia, pubblicati nel Barometro di settembre di Ance Toscana. Complessivamente, i nuovi finanziamenti ammontano a 106,7 milioni di euro, segnando un rallentamento significativo rispetto alle eccezionali dinamiche del 2021 e del 2022, trainate dai bonus statali.

Il calo interessa soprattutto le ristrutturazioni edilizie, che avevano rappresentato una leva fondamentale grazie agli incentivi fiscali. Contemporaneamente, si registra una contrazione negli investimenti sia nel settore residenziale sia in quello non residenziale. Gli acquisti di immobili non residenziali hanno subito un calo del 14% rispetto al primo semestre del 2023, mentre i mutui per l’acquisto di case da parte delle famiglie sono scesi del 5%, anche a causa dei tassi di interesse ancora elevati applicati dal sistema bancario e della riduzione dei nuovi contratti. Per chi ristruttura, però, anche nel 2025 potrà usufruire del bonus mobili del 50% e anche di un nuovo bonus elettrodomestici. La misura è infatti contenuta in un emendamento riformulato della Lega, approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Bonus elettrodomestici 2025, cos’è e a chi spetta

Il nuovo bonus elettrodomestici, che potrebbe entrare in vigore nel 2025 e durare un solo anno, è un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. ll ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha infatti annunciato la creazione di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, istituito presso il ministero e dedicato proprio a questo bonus. Si tratta di una misura, ha spiegato il ministro, che "mira a tutelare la produzione nazionale sostenendo le famiglie nei consumi e incentivando l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili”, “in modo da coniugare sviluppo industriale e transizione green”. Il contributo può corrispondere al massimo al 30% del costo dell'elettrodomestico e in misura non superiore a 100 euro per apparecchio, elevati a 200 se l'Isee del nucleo familiare dell'acquirente è sotto i 25mila euro. Il contributo è fruibile per un solo elettrodomestico.

Un altro click day?

Una volta esaurite le risorse il bonus non sarà più erogato. Per questo potrebbe esserci un nuovo click day, con un numero limitato di beneficiari che si stima possano essere mezzo milione in Italia e circa 40mila in Toscana. Il nuovo bonus sarà comunque cumulabile con l’attuale bonus mobili ed elettrodomestici, che è stato prorogato anche per il 2025 e che prevede una detrazione del 50% sugli acquisti effettuati in una ristrutturazione edilizia.