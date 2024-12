Bonus Regione, 1845 bambini al nido gratis

Sono 1.845 le famiglie pratese che usufruiranno del bonus regionale Nidi gratis. Il dato emerge dopo la conclusione delle procedure connesse alla riapertura nell’ottobre scorso del bando rivolto alla famiglie per far accedere gratuitamente le proprie figli e i propri figli, con età fino a tre anni, ai servizi per l’infanzia nell’anno educativo 2024/2025.

"Come abbiamo sancito nel Manifesto presentato al termine degli Stati generali dell’infanzia che abbiamo riunito a Firenze nel novembre scorso i servizi educativi in Toscana e nel resto del Paese devono essere improntati attorno a tre principi: universalismo, qualità, gratuità", commenta il presidente della regione Eugenio Giani, ricordando che "in futuro la platea di beneficiari si allargherà ulteriormente dopo la decisione di innalzare dal prossimo anno educativo il reddito massimo Isee per l’accesso alla misura da 35mila a 40mila euro".

Accesso al nido gratuito un aiuto concreto alle famiglie con figli piccoli: "Siamo convinti che l’accesso al nido e servizi educativi debba essere un diritto per tutte le bambine e per tutti i bambini e non un privilegio per chi nasce in una famiglia che può permetterselo”, sottolinea l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini. “Il bando Nidi Gratis, che si è aggiunto al bando Nidi di qualità – osserva Nardini - ci ha consentito di raggiungere risultati importanti: oggi quasi una bambina o un bambino su due sotto i 3 anni in Toscana va al nido, abbiamo ampiamente superato i target di Lisbona, in quattro anni è migliorata di ben sette punti la percentuale di frequenza ai servizi educativi".