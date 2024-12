Tutto sui saldi invernali in Toscana: quando iniziano, quanto durano, i consigli

Firenze, 13 dicembre 2024 – La Regione Toscana, con la delibera 1354 del 18 novembre 2024, ha stabilito l'inizio dei saldi invernali per sabato 4 gennaio 2025. Gli sconti dureranno per 60 giorni consecutivi, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare capi d'abbigliamento, calzature e altri prodotti di stagione a prezzi ridotti. Attenzione, però: nei 30 giorni precedenti i saldi, come stabilito dal Codice del commercio regionale, non possono essere effettuate vendite promozionali per i prodotti non alimentari di carattere stagionale.

Quanto spenderanno i toscani durante i saldi?

Nonostante le aspettative di un periodo di sconti ricco di opportunità, le previsioni indicano che i toscani potrebbero limitare le spese. Secondo il Codacons, tra Natale e Black Friday ogni famiglia spenderà in media poco meno di un migliaio di euro, inclusi regali, pranzi, cene e viaggi. Questo dato, insieme al peso dell’inflazione degli ultimi due anni, potrebbe frenare gli acquisti durante i saldi di gennaio.

Lo scorso anno, il 57% dei residenti in Toscana ha partecipato ai saldi invernali, con una spesa media di 142 euro a persona, leggermente superiore alla media nazionale di 137 euro. Secondo le stime di Confcommercio Toscana, il giro d’affari complessivo ha superato i 296 milioni di euro.

I consigli di Aduc per uno shopping senza sorprese

Per evitare brutte sorprese durante i saldi, l'Aduc ha stilato cinque consigli pratici per i consumatori: