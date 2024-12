Saldi invernali 2025 in Toscana, Umbria e Liguria. Ecco le date

Firenze, 12 dicembre 2024 – Il Natale si avvicina, ma per gli amanti dello shopping è già tempo di pensare ai saldi. Il mese tradizionalmente dedicato alle vendite a sconto è quello di gennaio, con promozioni che si applicano soprattutto a capi di abbigliamento, scarpe e prodotti tecnologici. Le regole per approfittare di prezzi più convenienti sono sempre le stesse: acquistare dai negozianti di fiducia, fare attenzione alle truffe ed evitare di farsi abbindolare dai soliti furbetti.

Saldi in Toscana, le date

Per quanto riguarda la Toscana, il giorno da tenere in considerazione è quello del 4 gennaio. Le date di inizio e fine possono cambiare da regione a regione, perché vengono stabilite da Regioni e Comuni sulla base della Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.), ma la durata massima è per tutti di otto settimane. Si parte quindi il sabato antecedente l’Epifania, con sconti che possono andare da un 20-30% in su. La fine del periodo dei saldi è invece indicata nel 4 marzo: due mesi esatti.

Saldi in Umbria e Liguria

Per quanto riguarda invece Umbria e Liguria, anche in questo caso la data di inizio dei saldi è fissata nel prossimo sabato 4 gennaio, a poco meno di un mese da adesso. E mentre le varie associazioni di categoria continuano a ribadire come questa sia ancora troppo a ridosso delle festività natalizie, la fine è indicata nel 4 marzo per l’Umbria (così come per la Toscana) e nel 17 febbraio per la Liguria, dove quindi dureranno un po’ meno rispetto a quanto consentito.