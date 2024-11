Saldi invernali 2025 in Toscana, quando iniziano? Ecco la data

Firenze, 25 novembre 2024 – C’è già una data per i saldi invernali 2025 in Toscana: nella nostra regione inizieranno sabato 4 gennaio. Lo ha deciso la Giunta regionale toscana, che ha decido la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, stabilendo il primo giorno feriale antecedente l'Epifania votando all’unanimità per il 4 gennaio. “La normativa regionale prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l’avvio dei saldi - ricorda Confcommercio Firenze -. I saldi sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento".

I saldi devono quindi riguardare la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. "Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio". "La normativa – aggiunge Confcommercio Firenze - impone agli esercenti di esporre chiaramente il prezzo originale della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata". "Il cambio merce dopo l'acquisto non è invece obbligatorio, ma è lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti. In questo caso, scatta l'obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Il negoziante deve inoltre accettare sempre il pagamento con carta". Maurizio Costanzo